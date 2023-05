Pechino express, vincono gli Italoamericani: chi è Andrea Belfiore

Gli Italoamericani hanno vinto la decima edizione di Pechino Express. La coppia formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore era favorita alla vittoria finale insieme al duo composto da Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, arrivati secondi. La puntata finale del reality game, che ha raggiunto ascolti record, ha regalato emozioni e tanta adrenalina e ha visto combattere sul filo di lana le due coppie semifinaliste, quando ormai le Mediterranee (terze classificate) erano fuori dai giochi.

" Vogliamo giocarcela con gli "Sposelli", che per noi sono i più forti" , avevano detto Joe Bastianich e Andrea Belfiore in semifinale, eliminando un'altra coppia forte, quella dei Siculi, formata da Totò Schillaci e dalla moglie Barbara Lombardo. Una scelta provante per l'imprenditore statunitense, che aveva versato lacrime di sconforto per l'amico Totò. Ma la sofferenza, dovuta anche per l'infortunio al ginocchio, è stata ripagata con la vittoria finale, che ha accontentato un po' tutto il pubblico, il quale li ha sempre visti favoriti.

Chi è Andrea Belfiore

Della coppia - gli Italoamericani - Joe Bastianich è quello che non ha avuto bisogno di presentazioni. Ex giudice di MasterChef, imprenditore italo americano nel settore della ristorazione con la passione per la musica tra il rock e l'indie, Bastianich ha conquistato tutti con la sua ironia, le sue battute e le sue sfuriate. Della sua avventura in India e Cambogia, rimarranno indelebili le sue espressioni nell'assaggiare i piatti a base di insetti e l'avversione per le Attiviste.

Meno conosciuto, invece, Andrea Belfiore che a Bastianich è legato da una decennale amicizia. Classe 1987, Belfiore si trasferisce a Boston nel 2007 dove studia batteria al Berklee College of Music. Portando avanti la passione per la musica, Andrea è diventato chef e negli States si è fatto apprezzare grazie un canale Youtube dove insegnava agli americani le ricette della cucina italiana. Oggi è socio di un'attività di show coking ed eventi privati.

Joe e Andrea oltre Pechino Express