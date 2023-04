"Ti accorcio di 10 centimetri". La furia di Federica Pellegrini a Pechino Express

Ieri sera, giovedì 20 aprile, è andata in onda su Sky Uno la settima puntata di Pechino Express. Sono rimaste cinque le coppie in gara che hanno iniziato la loro avventura nel Awat Awat e ieri, abbiamo visto i concorrenti fare l’ultima tappa nel Borneo Malese prima dell’arrivo in Cambogia, nonché l’ultima nazione toccata dai viaggiatori durante questa edizione del reality. Forse a causa della competizione sempre più forte, nella puntata di ieri sera, sono scoppiate diverse scintille tra i concorrenti. In particolare, ad accendere la miccia è stata prima una frase di Joe Bastianich e poi, un’affermazione delle Mediterranee, Barbara Prezia e Carolina Stramare.

La battuta di Joe Bastianich

A dare avvio alla prima polemica è stata una domanda dei conduttori, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, che hanno hanno chiesto a diversi partecipanti chi vorrebbero eliminare dal gioco. I primi a dare una risposta sono stati Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i Novelli Sposi, che hanno rivelato che vorrebbero fuori gli Italo Americani, perché i più difficili da battere. È a questo punto che Joe Bastianich ha fatto un commento un po' piccato che di certo non è passato inosservato: “I Novelli Sposi sono fortissimi, ma mi concentrerei di più sulla purezza di chi è qui e perché. Ci sono coppie che sono qui con motivazioni meno pulite di altri. Per motivazioni mediatiche, emozionali, competitive. Mi chiedo quali coppie le abbiano più pure”.

Una frase che lascia intendere quanto lo chef volesse andare avanti con chi non giocherebbe in modo sporco; tuttavia Bastianich non ha fatto dei nomi precisi. La rivelazione ha fatto subito accendere Giorgia Soleri, facente parte della coppia delle Attiviste, che ha affermato: “Forse parla di noi perché siamo meno competitive, ma non meno pure” – poi ha aggiunto - “Personalmente sono qui per dimostrare a me stessa che, nonostante le malattie croniche, posso avere una vita normale. Non troppo tempo fa non riuscivo a far le cose per paura di stare male, così ho scelto questa esperienza per dimostrare di riuscirci”. Ma Joe Bastianich sembrava non essere ancora convinto e allora quando Enzo Miccio ha chiesto se la spiegazione di Giorgia fosse tollerabile per lui, ha detto: “Dipende da come la percepisci. Devo giudicare le persone anche fuori gara: che cosa fanno? Che valori hanno? Sono qui per trasmettere un messaggio che magari non è neanche vero? Vengono qui e si trasformano, diventando una cosa diversa da quello che sono”.

La querelle non ha lasciato indifferente Totò Schillaci dei Siculi che si è lasciato andare ad un commovente racconto. Infatti, l’ex calciatore ha raccontato la sua lotta contro il cancro e ha definito la sua avventura a Pechino Express una rivincita. Naturalmente, ricordando quei terribili momenti, la moglie di Schillaci, Barbara Lombardo, non è riuscita a trattenere l’emozione, così come gli altri concorrenti (tra cui proprio Joe Bastianich).

L’ira di Federica Pellegrini

Pechino Express nella serata di ieri ci ha regalato diverse sorprese. Infatti, la coppia dei Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta) non solo è arrivata penultima al tappeto rosso, nonostante avesse registrato due vittorie di fila, ma è stata anche protagonista di un acceso scontro che ha visto coinvolti anche i Siculi (Totò Schillaci e Barbara Lombardo) e le Mediterranee (Barbare Prezia e Carolina Stramare). Queste ultime, hanno accusato Schillaci di avergli rubato la mappa (l’ex calciatore dopo essersi accorto che la mappa non fosse di sua appartenenza l’ha subito restituita) e quando Matteo Giunta è intervenuto a sostegno di Totò, Barbara Prezia ha tuonato: "Guarda ai tuoi di valori, che forse te li sei dimenticati". La frase ha provocato la reazione furiosa e immediata di Federica Pellegrini che, per difendere il marito, ha subito urlato contro la Prezia: “Ehi bella, stai molto attenta altrimenti ti accorcio di altri 10 centimetri. Sei molto brava a fare lo show e, infatti, è giusto che tu sia qui a fare televisione”. Insomma, una serata davvero turbolenta per i Novelli Sposi; a rasserenarli, però, la busta nera che li risparmia dall’eliminazione garantendogli di proseguire il loro viaggio verso la Cambogia.