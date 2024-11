Fedez e il gesto su Muschio Selvaggio, Amadeus sui Ferragnez, Elodie attapirata

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima settimana dei gossip ha visto protagonisti i soliti volti noti. C'è chi inizia un nuovo progetto e lancia frecciatine (Fedez), chi riceve il Tapiro (Elodie), chi è in guerra con l'ex marito (Wanda) e chi rilascia dichiarazioni pungenti (Amadeus).

Fedez, la frecciata a Luis Sal: il muschio andato a male si butta

Lunedì 25 novembre Fedez tornerà in onda con un nuovo podcast al fianco di Mr Marra. La prima puntata di "Pulp Podcast" sarà rilasciata su YouTube alle ore 14, ma su Instagram il rapper ha già condiviso il trailer che annuncia il suo nuovo progetto. Ai più attenti, però, non è sfuggita la frecciata all'ex collega e amico Luis Sal e il gesto con il quale Fedez ha voluto archiviare il progetto "Muschio Selvaggio". Nel trailer promozionale si vede un uomo pulire lo studio di registrazione e prendere un barattolo di vetro contenente del muschio secco. L'uomo prende il contenitore, lo annusa e poi, con fare disgustato, getta il contenuto nel bidone. Sotto al post si sono scatenati i commenti e un utente ha sintetizzato: " Il muschio andato a male è il Dissing più bello mai fatto nella storia ". Insomma, i gesti valgono più delle parole.

Elodie, tapiro di Striscia per il doppiaggio di "Mufasa"

Striscia la notizia colpisce ancora. Questa volta Valerio Taffelli ha consegnato il tapiro d'Oro a Elodie per il doppiaggio dell'ultimo film della Disney "Mufasa: il Re Leone". L'accusa? Il pessimo doppiaggio fatto dalla cantante romana. " I doppiatori dicono che era monotono ", ha motivato Valerio Staffelli consegnando il Tapiro a Elodie mentre si trovava in centro a Milano con il fidanzato Andrea Iannone. Le critiche dagli addetti ai lavori non sono tardate ad arrivare, ma ancora manca il giudizio del pubblico, visto che il film non è ancora uscito e Elodie lo ha sottolineato: "Ma se ancora il film non è uscito? Non mi sono manco accorta delle critiche. Per giudicare bisogna prima ascoltare e poi dare un giudizio". Poi l'ex talento di Amici ha ironizzato: " Comunque ho fatto un provino. Scelgono dall'America. Sarà che non capiscono l'italiano? Può essere…" . Giusto o no, Elodie si è dovuta prendere il suo secondo tapiro in carriera.

Wanda Nara e Icardi che succede? L'argentina cancella tutti gli impegni

Cosa stia succedendo tra Wanda Nara e Mauro Icardi non è chiaro. Nelle scorse settimane l'argentina si era mostrata in teneri atteggiamenti con l'ex marito Mauro Icardi poi, pochi giorni fa, era apparsa sui social in altrettanti teneri atteggiamenti con il rapper L-Gante. Wanda sembrava avere messo la parola fine all'unione con Icardi e voler ricominciare una nuova vita con il giovane cantante argentino, ma Icardi non sembra avere digerito la faccenda. Attraverso le storie dei loro profili Instagram Wanda e Maurito non se le sono mandate a dire e Nara ha addirittura cancellato tutti gli impegni professionali per cercare di riportare un certo equilibrio in famiglia. I beneinformati dicono che la coppia è davvero al capolinea, ma visti i trascorsi dai due argentini ci si aspetta di tutto.

Amadeus: "Se fossi stato Fedez non sarei andato a Sanremo con Chiara"

Poco importa che siano passati due anni dal "tragico" Sanremo dei Ferragnez, la notizia fa sempre hype. Così, nell'ultima intervista rilasciata alla carta stampata, Amadeus ha commentato quanto avvenuto tra Fedez e Chiara Ferragni a febbraio 2023, esprimendo un'opinione personale sulla vicenda che, di fatto, ha aperto la strada alla separazione: "Quando Fedez era in gara, invitai Chiara a venire ma lei mi disse: 'Grazie, ma è una cosa bellissima per Federico e è giusto che si goda il suo Sanremo'. L'ho trovato molto bello, se fosse venuta a Sanremo le attenzioni sarebbero state sulla coppia.

Due anni dopo, Chiara ha accettato di salire sul palco a condurre due serate. Se mi avessero chiesto un consiglio, ma nessuno me lo ha chiesto, avrei detto a Fedez di fare la stessa cosa che aveva fatto Chiara con lui". Un'opinione comune a quella di molti.