Fedez e i cani che diventano oggetti da esposizione

Prima di qualsiasi ragionamento è doveroso fare una premessa: Fedez non ha fatto nulla di sbagliato e non va condannato. Detto questo, a molti ha disturbato l’ultimo acquisto del rapper, che non è l’ennesima super-car o un esclusivo orologio di lusso. Nella vita di Fedez è entrato Silvio, un cane. Lasciando perdere ogni riferimento a Silvio Berlusconi, dal quale ormai il rapper sembra essere ossessionato, per ragioni che solo lui conosce e che solo lui trova divertenti, quel che in tanti criticano all’ex marito di Chiara Ferragni è di aver acquistato un cane identico a Paloma, il cucciolo che proprio l’ex moglie ha portato in famiglia lo scorso novembre e che con la separazione è rimasto a lei.

Stessa razza, stesso colore: identico. Solo poche settimane fa il rapper ha dichiarato di provare grande nostalgia di Paloma, perché pare che Ferragni gli impedisca di vederlo. Questo è quello che dice lui e, anche prendendolo per buono e assumendo che sia la verità, dal comportamento di Fedez si giunge alla conclusione che il cantante abbia di fatto sostituito Paloma con Silvio, come si fa con un maglione che si perde dopo una serata in discoteca. Come se un cane sia intercambiabile con un altro, come un oggetto che si può facilmente sostituire.

Forse non è così, magari le intenzioni di Fedez erano tutt’altre, e non è certo chi osserva da fuori la vita che lui stesso rende di pubblico dominio a poter giudicare il suo comportamento. Tuttavia, mettendo insieme i tasselli che il rapper ha fornito di recente, è questo quello che appare. Fedez non deve essere d’esempio a nessuno, i suoi comportamenti non devono servire come modello per nessuno, se non per i suoi figli, questo sia chiaro. Tuttavia il pensiero che un cane sia come un altro e che sia stato così facile dimenticarlo prendendone un altro, chiamato per gioco come l’ex presidente del Consiglio, qualche considerazione è normale che la porti.

Ed è inutile stare qui a fare la retorica sul fatto che se proprio aveva bisogno di un cane ne avrebbe potuto prendere uno da un canile o adottarne uno senza razza o pedigree, questo concerne la sensibilità di ognuno. Ma è proprio il fatto che abbia scelto la stessa identica razza di Paloma a sollevare tutti quei dubbi. Anche perché, per pura coincidenza, Silvio e Paloma appartengono alla razza maggiormente di moda sui social.

La più fotogenica e “”, soprattutto i cuccioli. Certo, è probabile che semplicemente Fedez sia un estimatore di questo tipo di cani però resta una domanda di fondo: davvero per lui i due cani sono intercambiabili?