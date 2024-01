Fedez e le ironie sull’assedio sotto casa. I giornalisti: “Chi ha milioni di follower non può sottrarsi”

Fedez ironizza sull’"assedio" dei giornalisti sotto casa, dopo le notizie riguardanti la moglie e imprenditrice Chiara Ferragni indagata a Milano per truffa aggravata, e le associazioni dei cronisti chiedono le sue scuse. "Apprendiamo con stupore - si legge nel commento del Gruppo dei Cronisti Lombardi e del Sindacato Cronisti romani - delle derisioni postate da Fedez sul web all’indirizzo dei colleghi giornalisti e fotoreporter trovati al rientro sotto casa sua. Fedez conosce meglio di tanti altri le regole della comunicazione e non può certo pensare che possa essere uno strumento sempre e solo a favore, per l’immagine o il business".

"I giornalisti - si rivolgono le associazioni a Fedez - hanno pieno titolo a seguire una vicenda che - nelle premesse, che noi speriamo non siano confermate - vede l’apertura di indagini con l’ipotesi non trascurabili nei confronti della moglie, Chiara Ferragni. Chi ha milioni di follower non può pensare di sottrarsi alla stessa notorietà voluta e più volte sbandierata, anche di fronte a fatti molto personali, nel momento in cui non è gradita. O Fedez davvero ritiene che questi fatti non siano importanti per i cittadini che hanno un rapporto fiduciario con i maggiori influencer? Non sono i giornalisti a decidere cosa accade, semplicemente lo raccontano". E infine: "Auspichiamo che Fedez, più volte entrato sui temi dell’informazione, riconosca i ruoli esercitati correttamente, come il nostro, che si svolge già tra mille difficoltà legali, bavagli legislativi, sfruttamento e precariato. E scenda a stringere la mano ai colleghi".

"Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali...". Erano state le parole di Fedez in una story su Instagram in cui riprendeva i giornalisti. Uscendo di casa in macchina, il rapper ha fatto una battuta iperbolica sul boss mafioso, riferendosi proprio alla presenza fissa di giornalisti davanti alla sua abitazione. Poi il botta e risposta a distanza con la conduttrice di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, rea di aver spedito un inviato sotto l'attico del cantante.