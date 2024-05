"È fuori controllo". Lo psicoterapeuta: cosa sta succedendo a Fedez

Prima la separazione dalla moglie con un caso diventato, per forza di cose, anche "mediatico" per molte settimane, poi la presunta rissa con il personal trainer Federico Iovino che ha deciso di non denunciare Fedez. In questo vortice nel quale è stato risucchiato, il rapper Federico Lucia non ha mostrato di avere i nervi saldi e la giusta capacità di controllo pur provando a staccare la spina con il viaggio in Florida assieme ai suoi bambini qualche settimana fa.

Il parere della psicoterapeuta

" Fedez è fuori controllo. Un po' allo sbando. Si percepisce la difficoltà a gestire le emozioni (mi riferisco al caso Iovino) ". È netto il parere della psicoterapeuta Emilia Sannini che, intervistata da IlMessaggero, ha passato al vaglio gli ultimi travagliati mesi del rapper. A monte del suo atteggiamento la burrascosa separazione da Chiara Ferragni e la vita in due diversi appartamenti. " Questo accade quando le persone si separano. Si è in balìa di se stessi, di una riorganizzazione emotiva. Spesso non si ha quella capacità di garantire una modalità di proseguire la propria vita nel miglior modo possibile" .

"Ecco le conseguenze"

Forse non sapremo mai le vere cause della presunta lite all'interno del "The Club" di Milano. Vecchie ruggini? È indirettamente coinvolta anche la Ferragni? In ogni caso, una separazione mediatica come quella tra rapper e influencer che hanno basato la loro immagine anche sulle scene quotidiane a casa con i figli e in centinaia di altre occasioni non può essere semplice da digerire in fretta. L'esperta spiega che la coppia " che ha reso la propria vita un reality (condividendo ogni attimo attraverso la potenza evocativa delle immagini) è scoppiata ". A questo punto, quando ci si ritrova soli a dover commentare e postare sui social la propria vita cambia tutto. Durante questi avvenimenti esce la parte peggiore delle persone. " Lei probabilmente ha 'subìto' una scelta o ha dovuto scegliere. Appare molto sofferente, provata, incarna il suo dolore. Lui probabilmente ha dato voce con la separazione alla sua emotività 'infiammabile '".

Il significato della presunta rissa

Non si è colpevoli fino a prova contraria: viceversa, se Fedez fosse davvero ritenuto responsabile di essere venuto alle mani con Iovino, a quel punto l'episodio evidenzierebbe " una difficoltà del protagonista a controllare i propri impulsi. E questo probabilmente non è un caso, nel senso che non è e sarà la prima volta. E forse nemmeno l’ultima. Un padre che si "azzuffa" in discoteca dice molto", spiega la psicoterapeuta. Nelle vicende di separazione, a fare la differenza può essere anche l'umore che fa riflettere non in maniera serena ma caotica e non organizzata.