Fedez-Iovino, trovato l'accordo per evitare la denuncia: "Non ci sarà la querela"

Articolo in aggiornamento

Fedez e Cristiano Iovino avrebbero raggiunto un accordo transittivo in base al quale il personal trainer rinuncerà a eventuali azioni penali nei confronti del rapper di Rozzano. Lo rivelano fonti legali alla redezione dell'Ansa confermando un'indiscrezione lanciata cinque giorni fa da Dillingernews.

it, il sito di Fabrizio Corona, in merito alla presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile in via Traiano a Milano.