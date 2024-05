Fedez paga Iovino (ed evita la querela)

Fedez e Iovino firmano un accordo economico dopo il pestaggio del personal trainer 37enne che sarebbe avvenuto in via Traiano nella notte tra il 21 e il 22 aprile. E con questa notizia, anticipata da Dillingernews con tanto di foto dei protagonisti, e poi confermata dai legali del rapper e della presunta vittima, gli avvocati Gabriele Minniti e Daniele Barelli, la vicenda potrebbe chiudersi qui. Forse non proprio pace fatta, ma la querela - grazie all'assegno fresco di firma - Iovino (che ha tempo fino a luglio) non dovrebbe più presentarla. Peraltro lo stesso 37enne, diventato famoso per il caffè con Ilary Blasi che avrebbe provocato la rottura nella storica coppia romana, non si è mai fatto rilasciare un referto dall'ospedale, poiché ha preferito farsi curare sul posto dopo l'arrivo dell'automedica.

E così eventuali guai giudiziari per Federico Leonardo Lucia ora dovrebbero essere scongiurati. Certo, la rissa, contestata all'ex di Chiara Ferragni insieme a lesioni e percosse, dalla pm Michela Bordieri, è reato procedibile d'ufficio. Ma gli inquirenti sono poco convinti che possa configurarsi rispetto a quella situazione. Insomma, sulla questione potrebbero averci messo tutti una pietra sopra.

Intanto ieri alcuni quotidiani hanno mostrato alcuni frame delle telecamere del complesso in zona City Life dove sarebbe avvenuta la famosa «spedizione punitiva» a cui hanno fatto riferimento alcune ricostruzioni giornalistiche. Immagini che smentirebbero quanto affermato dal rapper al Salone del Libro, ormai alcuni giorni fa, che si era detto sicurissimo: «Lì non c'ero».

Le immagini, anche se sgranate e rese ancora meno chiare a causa della pioggia, mostrerebbero non solo la presenza di Fedez, che scende per primo dal minivan nero giunto nel complesso alle 3,23 di notte. Ma anche quella del suo bodyguard, Christian Rosiello, e di una persona con i capelli biondi, forse una ragazza. Dai video si vedrebbe un parapiglia tra persone e anche un taxi che potrebbe avere assistito alla scena prima di allontanarsi. Ci sarebbero poi le testimonianze dei vigilantes, che avrebbero messo a verbale di non avere dubbi sulla presenza del rapper e di essere stati minacciati. L'antefatto sarebbe da collocare in una precedente lite in discoteca, mezz'ora prima al famoso The Club, per motivi legati forse a un commento poco lusinghiero nei confronti di una ragazza da parte di Iovino, forse più banalmente per il troppo alcol.

Nei giorni scorsi Fedez ha annullato - per motivi di salute - la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2. Anche l'ufficio stampa di viale Mazzini ha confermato che «contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata». Il rapper si sarebbe recato al pronto soccorso, senza essere ricoverato.

Era intervenuto lui stesso su Instagram per spiegare la situazione: «Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita, volevo rassicurarvi tutti che sto bene, ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave».