"Ha limonato una tipa davanti a me per tre ore". La De Panicis sgancia la bomba su Fedez

Sono settimane davvero difficili per i Ferragnez, e in particolare per Chiara Ferragni, che deve fare i conti con le conseguenze del Pandoro-gate e la furia dei fan. Non solo, perché l'ex Blonde salad ha anche visto naufragare la sua relazione col marito Fedez, che se ne è andato via di casa. Su quest'ultima questione, nessuno dei due coniugi intende rivelare troppo. Sono però tantissime le indiscrezioni filtrate in questi ultimi giorni, alcune più vere di altre.

Dopo il presunto flirt fra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, smentito da entrambi, ecco che ora circolano voci su un possibile nuovo incontro fatto da Fedez, il quale sarebbe stato visto con un'altra donna. A riportare la notizia, che non ha avuto alcuna conferma, è stata la modella e influencer Elisa De Panicis, che ha lanciato un'autentica bomba sui social. La giovane, finita fra l'altro nella casa del Grande Fratello Vip nel 2020, ha dichiarato di aver visto il rapper alla Fashion Week di Parigi, e in quell'occasione Fedez stava baciando un'altra donna, di cui non si conosce l'identità.

Di certo sappiamo solo che il cantante ha effettivamente partecipato alla settimana della moda di Parigi. Fedez è stato visto, vestito completamente di nero, alla presentazione della collezione Autunno/Inverno Vetements. Nulla si sa su sue possibili frequentazioni. Eppure Elisa De Panicis, indignata per la copertina de L'Espresso dedicata a Chiara Ferragni, ha sbottato sui social: "Ma stiamo scherzando? Questa copertina è una denigrazione verso tutte le donne ". E, ancora: " Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L'Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan ".

Chiaramente una simile rivelazione ha letteralmente scioccato il popolo dei social, molto sensibile a tutto ciò che riguarda i Ferragnez. Va detto che il post, dopo un po', è stato rimosso. La notizia, però, ha ormai preso a circolare, ed è stata ripresa anche dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Per quanto riguarda Fedez, il diretto interessato non ha rilasciato alcun commento in proposito.

Insomma, dopo settimane e settimane di discussioni, l'argomento Ferragnez continua a tenere banco.