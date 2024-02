"Ha mangiato troppi panettoni...". La replica tagliente di Trussardi a Ferragni

Chiara Ferragni sembra non azzeccarne più una. In queste ore il suo team, dopo settimane di silenzio, ci ha tenuto a smentire con toni fermi un gossip su un presunto flirt che l'influencer avrebbe avuto con Tomaso Trussardi. Un gossip che, per altro, non era nemmeno circolato con insistenza, limitandosi a qualche pettegolezzo isolato. Eppure, dal quartier generale di Ferragni hanno deciso di battere un'agenzia Ansa. " Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa ", hanno detto i collaboratori dell'influencer all'agenzia di stampa.

Parole che, però, non sono piaciute a Trussardi, solitamente molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Eppure, questa volta ha voluto fare un intervento elegante, com'è nel suo stile, ma pur sempre tagliente per replicare dalle parole di Ferragni, che dal suo punto di vista rappresentano anche una mancanza di rispetto per quello che non è stato solo un "incrocio" ma un vero e proprio rapporto di collaborazione. Non solo con lei ma con anche altri componenti della sua famiglia.

Menzionandola, in modo tale da avere la certezza che la sua dichiarazione le arrivasse, Trussardi ha rivelato di conoscere, come azienda, " Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice, ma talentosa, 'bloggherina' la quale ancora faticava a essere invitata alle sfilate ". La sua azienda, invece, prosegue l'erede della storica casa di moda italiana, ha " sempre creduto in lei, come in Valentina Ferragni, che collaborato altrettanto strettamente con noi ". Le due, dice ancora Trussardi, " hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative, tra cui le runway, dove ho incontrato Chiara l'ultima volta 4 anni fa. Debbo dire ci sia sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia, ambo le parti ".