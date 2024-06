Fedez su OnlyFans con muscoli e peli finti: quanto costa il costume

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo averlo annunciato con un certo anticipo attraverso le proprie pagine social, Fedez ha infine aperto il proprio profilo OnlyFans, la piattaforma studiata per offrire contenuti a pagamento apprezzata soprattutto per vendere contenuti hot: per il suo esordio, il cantante ha scelto di indossare un appariscente costume in gomma con tanto di muscoli definiti e peli, una tuta particolarmente costosa che in tanti hanno riconosciuto tra gli articoli in vendita su Amazon.

A differenza di quanto fatto da influencer o showgirls, che hanno ammesso candidamente di aver scelto di sbarcare sulla piattaforma per massimizzare i propri guadagni in cambio di qualche scatto o video, Fedez ha messo fin da subito in chiaro che il suo intento è ben differente. Si tratta in effetti di un'operazione commerciale finalizzata alla promozione del nuovo singolo Sexy Shop, che negli ultimi tempi ha registrato una battuta d'arresto nello scalare le classifiche di gradimento.

Esattamente come già fatto da altri artisti, il rapper sfrutterà OnlyFans per condividere coi suoi followers una serie di contenuti esclusivi relativi, ad esempio, al backstage del video della canzone scritta a quattro mani con Emis Killa. Essendo una sponsorizzazione pagata, comunque, l'iscrizione al suo profilo sulla piattaforma è completamente gratuita. "Allarme è arrivato questo bel ragazzone su Onlyfans" , ha scritto Fedez, mostrandosi con una tuta integrale che riproduce il classico fisico da palestrato con tanto di peli sul petto e sulla pancia.

"Petto peloso da far sognare, i suoi addominali per farvi grattugiare il grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans" , prosegue il rapper su Instagram. "E invece no! userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande" , annuncia in conclusione. Un'iniziativa che ha scatenato reazioni contrastanti tra i followers, con qualcuno che si è messo a investigare sul costume indossato per realizzare le foto.

Costume che si trova in vendita su Amazon: ne esistono varie versioni, e il prezzo, che oscilla a seconda della porzione di corpo che si vuole acquistare, non è proprio alla portata di tutti. Si va dai 313 euro per il solo busto con tanto di addominali scolpiti, fino a salire fino a 549 euro per quello che invece include six pack definito e bicipiti muscolosi.

Un modello simile a quello indossato dal rapper, invece, non si trova per cifre inferiori ai 940,99 euro. Il costo, comunque, è relativo a un fisico "glabro": probabile che il costo di quello "villoso", difficile da reperire, sia ancora più elevato, richiedendo più lavoro e materiali per la sua realizzazione.