"Era al pronto soccorso". L'indiscrezione: perché Fedez non è andato in tv

Dillingernews fa preoccupare i fan di Fedez, annunciando sul proprio account Instagram la notizia secondo cui il rapper serebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di problemi allo stomaco. Un'indiscrezione molto allarmante che al momento non è stata confermata dal diretto interessato, né dal suo entourage, ma che potrebbe spiegare perché il giovane cantante non si farà vedere a Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan.

I fan in allarme

Fabrizio Corona ha lanciato una vera e propria bomba alcune ore fa. Sulla pagina Instagram di Dillingernews, infatti, si legge: "Viale Mazzini con una nota piuttosto chiara ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per 'motivi di salute'. Ma dopo la bufera mediatica che ha travolto il rapper per la rissa con Iovino - che abbiamo chiarito su questo giornale - tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica a causa dell'indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione: Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d'urgenza in pronto soccorso. Questa è l'unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2".

Insomma, stando ai rumors riportati da Dillingernews ci sarebbe di cui preoccuparsi. Va ribadito comunque che al momento non ci sono voci ufficiali che confermano la notizia. Una cosa è certa: Fedez ha effettivamente avuto problemi allo stomaco in passato, e neppure da troppo tempo. Sono quindi ore di attesa, con i fan del rapper ovviamente molto preoccupati.

I precedenti

A settembre scorso Fedez era stato effettivamente ricoverato per due ulcere allo stomaco che gli avevano provocato un'emorragia interna. Il tempestivo intervento dei medici aveva permesso al rapper di riprendersi abbastanza rapidamente. Un ruolo importante lo ricoprirono le trasfusioni di sangue che permisero al cantante di ristabilirsi.

A seguito di quella esperienza, Fedez e famiglia cominciarono a sensibilizzare le persone, parlando dell'importanza di donare il sangue.