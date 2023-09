Cos'è e come riconoscere il tipo di ulcera che ha colpito Fedez

Sono state ore di grande spavento per Fedez: come abbiamo visto sul Giornale, il rapper e cantautore italiano è stato ricoverato per due ulcere che gli hanno causato un'emorragia interna ma la tempestività dell'intervento dei medici ha ribaltato una situazione molto delicata. " Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio ", fa sapere il cantante sul suo account Instagram. Tutto è iniziato con una perdita di sangue che ha fatto scattare l'allarme e la corsa al Fatebenefratelli della città di Milano.

Cos'è l'ulcera anastomotica

Innanzitutto, va detto che potrebbero esserci legami con il tumore al pancreas asportato più di un anno fa dall'equipe dell'Ospedale San Raffaele di Milano quando gli fu tolto anche un pezzo di intestino oltre a cistifellea e duodeno. " Certamente si può vivere bene, come Federico dimostra da splendido testimonial, ma è anche uno degli interventi più complessi da effettuare e restano comunque delle accortezze che i pazienti devono rispettare", ha spiegato al Corriere il prof. Massimo Falconi, primario dell'Unità di Chirurgia del Pancreas, nonché direttore del Pancreas Translational & Clinical Research Center dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Tecnicamente si chiama ulcera anastomotica, ossia " un'ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo 'cucito', suturato", spiega l'esperto. L'anastomosi, infatti, è il collegamento tra due differenti organi che normalmente sono divergenti come nel caso di vene, arterie e nervi. Quanto accaduto a Fedez " può capitare " anche si stratta di " un evento relativamente raro", sottolinea Falconi.

Quali sono i sintomi

Le anastomosi cosiddette patologiche possono insorgere in seguito di traumi e malattie (come nel caso del rapper) e possono includere sia l'apparato circolatorio del nostro organismo ma in maniera più specifica anche quello digerente come avvenuto in questo episodio. Ma come fa un paziente ad accorgersi di questa problematica? Falconi spiega che si può manifestare " con dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, raramente, ematemesi (vomito di sangue) oppure melena (emissione, con le feci, di sangue digerito)".

Quali sono le cure

Quando un paziente va incontro a complicazioni, nella maggior parte dei casi dovrà essere ricoverato in ospedale e rimanere sotto osservazione degli esperti che capiranno qual è la terapia migliore da intraprendere: di solito " viene risolta con terapie farmacologiche oppure con un trattamento endoscopico che ferma il sanguinamento. Solitamente si somministrano protettori gastrici che riducono le secrezioni acide normalmente rilasciate dallo stomaco e, se necessario, vengono fatte delle trasfusioni di sangue. In genere il ricovero dura pochi giorni, nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto", ha spiegato il chirurgo al quotiano.