Fedez a Miami, infortunio e valigia persa: un viaggio da incubo

Un viaggio di lavoro tutto in salita per Fedez, che a quanto pare ha dovuto affrontare diversi problemi da quando è atterrato nell'aeroporto della città della Florida. Tanto per cominciare il suo bagaglio è andato perso, e poi, come se ciò non bastasse, si sono verificati anche una serie di incidenti.

Un viaggio disastroso

A raccontare in un video ai fan le sue disavventure è lo stesso Federico Lucia, che si è sfogato sui social. In una delle sue abituali storie su Instagram, il rapper, che era in viaggio senza la famiglia, ha spiegato di aver ricevuto la prima brutta notizia una volta atterrato negli Stati Uniti. Fedez, che si trovava con la sua assistente e gli altri suoi collaboratori, ha infatti scoperto che la sua valigia non si trovava a Miami. Era infatti stata imbarcata su un altro aereo. Insomma, ciò che ogni viaggiatore spera sempre che non accada.

Non avendo le proprie cose con sé, il rapper ha quindi dovuto rimediare acquistando almeno ciò che gli serviva nell'immediato, in attesa che il suo bagaglio venga recuperato. Ma non è finita qui. Fedez e i suoi collaboratori, infatti, hanno raggiunto il loro alloggio, una villa affacciata sulla spiaggia di Miami presa in affitto insieme a una Cadillac per gli spostamenti. Peccato che, una volta raggiunta l'abitazione di lusso, il cancello, una volta aperto, non si è più richiuso, presentando un ovvio problema di funzionamento.

Una volta entrato in casa, col pensiero del cancello da riparare, Fedez è andato subito sulla terrazza per godersi il panorama sul mare. Proprio in quella circostanza, mentre stava rientrando, non si è accorto della porta ed ha sbattuto sul vetro, provocandosi una piccola lesione sulla fronte. Insomma, una serie di sfortunati eventi.

"Cos'altro deve succedere?"