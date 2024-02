Fedez da solo a Miami. La domanda della figlia che preoccupa i fan: "Poi torni?"

Che in casa Ferragnez il clima non sia dei migliori è facilmente intuibile senza scomodare fonti vicine alla coppia e insider di turno: dopo che la bufera del Pandoro-gate ha investito Chiara Ferragni, qualcosa sembra essersi incrinato fra lei e il marito Fedez, anche se i due cercano in ogni modo di smentire le voci.

Ferragnez in crisi?

Sono sempre di più le uscite che i due stanno facendo separati, e questo è un dato di fatto. Soltanto per citare un esempio molto recente, basti pensare che alla festa di compleanno di Franco Lucia, padre di Fedez, Chiara Ferragni non era presente. Un po' strano, dato che si trattava dei festeggiamenti di un componente della famiglia. Invece di prendere parte, insieme al compagno, al party del suocero, l'influencer era a Portofino con la madre, le sorelle e figli, Leone e Vittoria. Per i fan della coppia si è trattato dell'ennesimo indizio che conferma un'imminente separazione.

Comprensibile, allora, la preoccupazione dei seguaci dei Ferragnez per il viaggio in solitaria di Fedez alla volta di Miami. Il rapper, infatti, deve recarsi negli Stati Uniti per questioni di lavoro e lo farà senza la famiglia. Tutto normale, pensano alcuni. Del resto, si tratta di lavoro e non sta scritto da nessuna parte che tutti debbano spostarsi per gli impegni di un singolo membro della famiglia. I fan, tuttavia, hanno visto anche in questa scelta un segnale d'allarme. E si è scatenato il panico per una domanda pronunciata dalla piccola Vittoria.

Mentre salutava i figli Leone e Vittoria e la cucciola Paloma, infatti, Fedez si è sentito chiedere dalla sua secondogenita: " Ma poi torni? ". Una richiesta innocente, che avrebbe dovuto suscitare solo tenerezza. La classica domanda di una bimba che non vuole allontanarsi dal suo adorato papà. Eppure c'è chi in quel "ma poi torni?" ha letto altro. Si sa, i bambini, nella loro ingenuità, riescono a dire, o a far emergere, verità che magari gli adulti intendono ancora tenere nascoste.

Cosa si dice a Milano

Secondo il settimanale Oggi, fra Chiara Ferragni e Fedez i problemi ci sarebbero da tempo, ben prima del caso Pandoro. "La distanza emotiva della influencer e il suo bisogno di prendere una boccata d'aria già una manciata di mesi fa, a Milano, erano cosa nota" , è quanto riporta l'articolo in questione, facendo intendere che certe voci circolano da tempo.

A rimandare la separazione fra i due, allora, sarebbe stato l'amore per i figli, il desiderio di dare loro una famiglia unita e felice, e le condizioni di salute di Fedez. C'è poi anche la questione, non di poco conto, dell'"impero Ferragnez".