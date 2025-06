Fedez rompe il naso al Rosso in diretta, la corsa in ospedale: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le dirette del Rosso, noto influencer italiano con milioni di follower, sono sempre all’insegna dello spettacolo e del divertimento. Questa volta, però, forse è stato superato un limite sul quale perfino i fanatici dello show hanno incominciato a riflettere. L’ospite d’onore era Fedez, rapper milanese ed ex marito di Chiara Ferragni. Durante la diretta, il cantante e l’influencer si sono sfidati in un match di box.

Purtroppo, però, non tutto è andato come auspicato dai partecipanti della live. L’allenamento prima del match vero e proprio aveva tutte le carte in regola per essere una goliardata tra amici. Invece, proprio a causa di un colpo secco di Fedez contro il Rosso la live è stata interrotta. Il risultato è presto detto: prima il naso rotto poi la corsa in ospedale. Il pugno di Fedez, ritto in faccia al creator, ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso il pubblico che di solito affolla le live del Rosso. Le foto e i video dell’accaduto sono subito diventati virali sui principali canali social. Su Instagram l’influencer ha postato una serie di foto che lo ritraggono sanguinante e con il naso visibilmente gonfio. Si vede tutta la sua esperienza in ospedale a fianco del cantante milanese e degli amici presenti durante la live. Nella prima foto si può tranquillamente osservare Fedez guardare preoccupato e divertito l’influencer forse più famoso d’Italia tra i giovanissimi.

Il referto del reparto di radiologia parla chiaro: il Rosso dovrà operarsi nelle prossime settimane.

Intanto le foto sono diventare virali anche su TikTok e questo, ovviamente, non fa altro che aumentare la notorietà del ragazzo. “Fedez mi ha rotto il naso! Mi opero settimana prossima!”, ha spiegato il diretto interessato sui social.