Fedez spiazza tutti: "Tra Vannacci e Schlein sceglierei il generale"

Ascolta ora 00:00 00:00

È un Fedez che non ti aspetti quello ospite ieri a "La Zanzara", programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Un tempo vicino al Movimento 5 Stelle, il rapper negli ultimi anni ha sposato molte battaglie della sinistra, diventando un punto di riferimento contro il centrodestra. Ma qualcosa forse è cambiato. Incalzato dai padroni di casa, l'artista ha spiazzato tutti parlando di Elly Schlein e Roberto Vannacci: tra i due, infatti, Fedez sceglierebbe il generale a occhi chiusi.

"Vannacci. Sì, sì, sì" l'ammissione del rapper, che ha stroncato senza mezzi termini la segretaria del Partito Democratico: "Sì, dai chi voterebbe la Schlein? Non attecchisce. Io non giudico, da comunicatore guardo, non mi interessano le tifoserie, ma comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra. Se ci fosse un testa a testa tra i due? Vannacci si mangia la Schlein secondo me ". Fedez, che faceva la dirette con Alessandro Zan, sposa il generale de "Il mondo al contrario".

Ovviamente le parole di Fedez hanno scatenato un putiferio sui social network. In molti hanno accusato l'ex marito di Chiara Ferragni di aver tradito la bandiera progressista : "Fedez ha deciso che quando vuole fare schifo, vuole farlo fino in fondo" . Non mancano le battute sulle recenti disavventure familiari: "Vannacci si mangia la Schlein come la Schlein mangia i bambini, Fedez, tu mangiati un pandoro!" .

"La mia tristezza personale per una sinistra che ha lasciato al signor Fedez le battaglie sui diritti civili. Mi fa veramente tristezza. Qualcuno si farà qualche domanda?"

Ma c'è anche chi, come Anna Paola Concia, che bacchetta la sinistra, rea di essersi infatuata del primo paladino dei social: