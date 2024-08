"Nottata intensa...". Fedez parla dopo il malore

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora paura per Fedez, che ha trascorso un'altra notte in ospedale dopo un malore subito durante il volo dalla Sardegna alla Puglia. Il cantante sarebbe dovuto essere protagonista di una serata a Gallipoli ma purtroppo ha dovuto dare forfait anche questa volta per cause di forza maggiore. È stato lo stesso staff, nella notte, a dare l'annuncio, anche per spiegare il motivo dell'assenza del rapper nel locale in cui era atteso. " Durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati ", scriveva il suo entourage poco dopo mezzanotte.

Nella mattinata, poi, è arrivata la nota della Asl di Brindisi, che ha reso noto l'arrivo di Fedez " alle 22.29 al Pronto soccorso dell'ospedale Antonio Perrino, con un'ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito ". Dopo essere stato trattato con antidolorifici ed essere stato sottoposto ai rituali prelievi del sangue, il rapper " alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta ". Non è chiaro se Fedez stia trascorrendo queste ore nella masseria che aveva prenotato in Puglia o se, invece, abbia fatto ritorno in Sardegna o sia tornato direttamente a Milano per un consulto con i medici che lo hanno in cura da due anni. Nel 2022 il rapper è stato operato per l'asportazione di un tumore al pancreas, che ha richiesto un intervento complesso e invasivo sugli organi interni. Stavolta, almeno apparentemente, non sembra che Fedez abbia subito un'emorragia interna, com'è accaduto a metà luglio. Tuttavia, vista la sua condizione, le precauzioni non sono mai troppe.

Comunque, al momento il rapper sembra stia meglio: " È stata una nottata intensa ma ora sto meglio ". Lui stesso oggi ha voluto rassicurare i suoi milioni di seguaci con una nota, con la quale ci ha tenuto a ringraziare " tutto lo staff del pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi ". Quindi, ha voluto mandare un pensiero anche " a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli. Dopo l'ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l'ora di salire sul palco ".

durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato

Purtroppo, ha voluto aggiungere il rapper, "". Al momento il cantante non ha voluto rendere note le cause e si dedicherà esclusivamente al riposo per i prossimi giorni.