Malore in volo per Fedez: "Portato via da un'ambulanza". Come sta

Nuovi problemi di salute per Fedez. Del rapper non si hanno notizie da ieri pomeriggio, quando si è fatto fotografare sulla pista dell'aeroporto Olbia-Costa Smeralda, dove un aero privato lo stava aspettando per andare in Puglia. Qui, a Gallipoli, il rapper era previsto ospite di un noto locale sulla costa, dove avrebbe dovuto tenere un dj-set ma in nottata è arrivata la comunicazione del suo staff, che informava di un problema di salute che lo ha costretto in ospedale. Sulle sue condizioni c'è il massimo riserbo e tanti fanno notare che è alquanto inusuale che non sia stato lo stesso rapper a informare sul suo stato, il che farebbe pensare a una condizione più grave rispetto alle precedenti.

" Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati ", si legge nella storia pubblicata poco prima di mezzanotte e mezzo e firmata "staff". Fino a questa mattina Fedez non ha dato alcuna notizia di sé, probabilmente aspetta gli esiti che potrebbero arrivare oggi per dare comunicazioni circostanziate. Nessuna avvisaglia era emersa nelle precedenti storie pubblicate dal rapper, che da settimane si trova in Sardegna in vacanza con un variegato gruppo di amici e il suo cane Silvio. Certo, è noto che nelle storie social non ci sia mai la realtà ma una sua versione edulcorata, ma l'apparenza è che Fedez si stesse divertendo come sempre. Poi qualcosa dev'essere successo a bordo dell'aereo e da lì si è resa necessaria la richiesta di un intervento medico all'atterraggio.

Non è nemmeno chiaro se sia stato necessario un atterraggio di emergenza prima di arrivare in Puglia, e quindi il rapper si trovi in una regione diversa, o se sia riuscito ad arrivare a destinazione. Il malore in volo lascia aperti numerosi interrogativi. Solo poche settimane fa, meno di un mese, Fedez è stato vittima di una nuova emorragia interna che lo ha costretto a subire un altro intervento per la stabilizzazione.

Sono le conseguenze dell'asportazione del tumore subito ad aprile 2022, che ha richiesto un'operazione piuttosto invasiva con la necessità di. Stavolta non è stato chiarito se il malore sia stato causato da un'altra emorragia o se sia stato vittima di un altro tipo di malore. I fan e i tanti seguaci sono in attesa di conoscere di più sulle sue condizioni.