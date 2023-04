"Sei caduta in basso". Chiara Ferragni, il dettaglio social che fa infuriare i fan

Ormai siamo abituati a vedere Chiara Ferragni e Fedez al centro dell’attenzione. Basta davvero poco per far scoppiare una vera e propria polemica: da Sanremo, a Dubai, alle uova di Pasqua; questa volta è stato un semplice scatto su Instagram a scatenare la furia del mondo del web. Tuttavia, in questo caso, non è la coppia dei Ferragnez ad essere presa di mira, ma soltanto l’influencer Chiara Ferragni.

Lo scatto social

A far infuriare moltissimo i follower della regina dei social, Chiara Ferragni, è stata una foto scattata direttamente nella sua cabina armadio nell’appartamento lussuoso di Milano, dove l’influencer vive insieme al marito Fedez e ai suoi due figli, Leone e la piccola Vittoria.

L’immagine ha acceso una vera e propria polemica e non sono mancati – come spesso succede – i commenti negativi dei follower che si sono scagliati contro la Ferragni. Protagoniste della vicenda le borse di Chanel, o meglio, l’innumerevole quantità e il modo di conservarle. Sappiamo quanto l’influencer sia nota per il suo sfarzoso stile di vita e la passiona per la moda, e forse per questo, il modo di tenere le borse della nota e preziosa casa di moda ha fatto arrabbiare i fan.

Chiara Ferragni ha abituato i suoi follower a scatti sui social che mostrano i suoi numerosi outfit e i suoi tanti accessori. Infatti, a colpire gli utenti del web è stato un dettaglio che non è sfuggito a molti: nella foto, infatti, si vedono numerose borse Chanel, accatastate una sopra l’altra sugli scaffali, senza né protezione, né tanto meno scatole.

I commenti del mondo social

Basterebbe semplicemente dare un’occhiata al post pubblicato da Chiara Ferragni sul proprio account Instagram per potere leggere l’infinità di commenti e critiche negative contro di lei. “Più che un closet di lusso sembra una bancarella … forse abbiamo toccato il fondo”, questo quanto scritto da un utente. E ancora: “Affogata nelle borse, negli abiti, nelle scarpe, la vita è tutto un brand per lei”, si legge tra i commenti. “Che inutile ostentazione e quanto spreco”, scrive un’altra follower dell’influencer. “La fiera delle vanità”, tuona un’altra.

Come detto, c’è anche chi si è lasciato andare a battute al veleno, per il modo in cui la Ferragni ha sistemato le sue borse nella cabina armadio. “Le Chanel non vanno tenute così, vanno messe nella loro dustbag e dentro la loro scatola originale”, spiega un utente. “Le Chanel buttate così noooooo…. Vengo a sistemartele” è quanto scrive un’altra. Insomma, indipendentemente dal contenuto che ha suscitato la polemica, ormai sappiamo che basta davvero poco a far accendere i riflettori sui Ferragnez.