"La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi...". Panico tra i fan di Miley Cyrus: cosa è successo

Una rivelazione choc che ha preoccupato i fan e non solo. Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live, la cantante e attrice Miley Cyrus si è sfogata con i suoi ascoltatori e ha confessato di avere contratto una infezione piuttosto grave. Il problema è nato proprio dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film. Pe risparmiare ed evitare le folle, l’attrice avrebbe girato alcune scene durante la notte.

"Abbiamo girato il video a ottobre e a novembre, proprio il Giorno del Ringraziamento, sono finita in terapia intensiva", ha confessato. “Non perché fosse così grave da subito, ma l'ospedale era pieno e mi hanno messa lì. La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi… proprio intorno al ginocchio - ha raccontato - Il medico mi ha chiesto se avessi idea di come avessi potuto prendere un'infezione così brutale, e subito mi è venuta in mente l'immagine di me che rotolo per terra sulla Walk of Fame", ha aggiunto. Poi, a stretto giro, ha rivelato alcuni particolari macabri per sottolineare la gravità della situazione: "Sentirmi dire 'che schifo' da uno che apre cadaveri per mestiere… è stato assurdo. Questi fanno operazioni al cervello, e guardando il mio ginocchio mi dicevano che era disgustoso".

Cyrus ha poi alleggerito l’intervista raccontando alcuni aneddoti esilaranti sulle riprese del film. "Avevo un grande sogno, e anche un buon budget in realtà - ha detto - Ma ho speso tutto per i vestiti.