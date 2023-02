"Finti perbenisti". Mauro Corona asfalta così i conduttori di Sanremo

Stoccata velenosa di Mauro Corona ad Amadeus a pochi giorni dall'inizio del festival di Sanremo. La settimana prossima, Bianca Berlinguer continuerà la regolare programmazione di Cartabianca senza interruzioni nonostante e si scontrerà contro la prima puntata del festival dal teatro Ariston. Quest'anno tutte le reti resteranno accese e proporranno una programmazione alternativa alla kermesse canora, che evidentemente non è gradita a Mauro Corona, che ha candidamente ammesso di gradire il festival di Sanremo e i suoi conduttori. Lo scrittore non ha fatto nomi, quindi non è chiaro a chi si riferisse quando ha fatto la sua dichiarazione, visto che al fianco di Amadeus ci saranno, oltre a Gianni Morandi, anche Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.

Mauro Corona ha dichiarato di aver seguito con piacere nelle scorse edizioni Achille Lauro, non tanto per la sua musica quanto per la sua presenza scenica, tanto che è stato definito dallo scrittore " matto di talento " e " fuori dagli schemi ". Senza troppi giri di parole, Mauro Corona sul festival di Sanremo ha dichiarato: " Mi annoio, mi stanco. Poi dipende anche dal conduttore, sa? Se ci fosse un conduttore che mi è simpatico, allora magari sto lì a sentire le battute. Ma con questi finti perbenisti... Girerò qualche volta ". Lo scrittore non si è risparmiato e non ha trovato nessuna opposizione da parte di Bianca Berlinguer, che solitamente frena Mauro Corona quando va troppo oltre.