Fiorella Mannoia, chi è il giovane marito e noto produttore conosciuto ad Amici

Fiorella Mannoia torna in televisione con il concerto-evento "Finalmente Fiorella", seconda edizione dello show musicale che l'artista ha deciso di organizzare alle Terme di Caracalla. La cantautrice romana è una delle voci simbolo della scena musicale italiana e la sua vita privata da sempre è al centro della curiosità del pubblico soprattutto perché sul palco al suo fianco come musicista c'è il marito. Dopo avere avuto due storie importanti - con Memmo Foresi e Piero Fabrizi - dal 2007 Mannoia è legata al musicista e produttore musicale Carlo Di Francesco.

Come si sono conosciuti Mannoia e il marito

Galeotta fu l'ospitata di Fiorella Mannoia nel programma "Amici di Maria De Filippi" nel 2007. Di Carlo era uno dei musicisti che lavorava nella trasmissione e quando la cantante venne invitata come giudice speciale di una delle puntate, negli studi dello show scoccò la scintilla. La relazione rimase "segreta" per molti anni, fino a quando Fiorella - sulle pagine di Vanity Fair - non la ufficializzó parlando per la prima volta della loro relazione: "Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai". Un amore duraturo e profondo che è culminato nel matrimonio civile celebrato a febbraio 2021. "Carlo Di Francesco è un uomo meraviglioso che mi sta vicino e che non ha bisogno di brillare della mia luce. A volte gli uomini che stanno accanto a donne famose si sentono sminuiti. Carlo no. Lui vive la sua vita e ama il suo lavoro" , raccontó a Verissimo anni fa.

Chi è Carlo Di Francesco

Originario di Avezzano, in provincia di L’Aquila, Carlo Di Francesco ha 44 anni ed è musicista e produttore discografico oltre che arrangiatore di Fiorella Mannoia. Di Francesco ha cominciato a suonare la chitarra quando aveva 13 anni e compiuti 18 anni si è trasferito a Cuba con il fratello gemello, Matteo, per studiare percussioni afro-cubane. Grande appassionato di rugby, che ha praticato a livello agonistico, ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla musica. Fra le sue collaborazioni ci sono nomi importanti come Ornella Vanoni, Loredana Bertè e Edoardo Bennato. Il pubblico televisivo lo ha conosciuto grazie alla partecipazione come professore alla tredicesima edizione di Amici.

Lavoriamo e ci divertiamo insieme, ma ognuno ha anche le sue passioni e nessuno interferisce con le passioni dell'altro. Nessuno mette veti e nessuno invade la libertà dell'altro

Da anni lavora insieme a Mannoia e a proposito del loro sodalizio artistico la cantante ha detto sempre a Verissimo: "".