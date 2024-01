Follower “silenziati” e outfit da 6mila euro: così Ferragni spera di risalire la china

È facile essere un'icona del web quando tutti ti idolatrano. Difficile è esserlo in mezzo al dissenso ed evitemente Chiara Ferragni non è in grado di muoversi nel terreno scosceso della critica social. Che non fosse un'amante delle critiche era già noto prima del pandoro-gate ma ora la sua intolleranza ha raggiunto livelli altissimi. Ferragni è stata abituata fin dalla sua comparsa sui social a tenere il pallino del gioco sempre e comunque: mai il controllo è stato lasciato ad altri nella gestione della sua immagine, come dimostra l'assenza di interviste aperte. L'influencer ha parlato sempre e solo con la stampa amica e quando ha dovuto confrontarsi con la stampa vera, come alla conferenza di un anno fa prima di Sanremo, ha mostrato tutti i suoi limiti. Impacciata, infastidita per le domande, incapace di rispondere sul punto, Ferragni si è svelata più in quella mezz'ora che in oltre 10 anni di carriera.

Ma venendo al punto degli ultimi giorni, l'influencer è vero che è tornata a pubblicare sui social, pubblicando i lussuosi outfit da 6mila euro, ma l'ha fatto solo tramite storie, le cui reazioni e commenti sono visibili solo a lei, e tramite post silenziati. Cosa vuol dire? Vuol dire che nei post pubblicati dall'influencer, e in tutti quelli precedenti, non viene data la possibilità di commentare: Ferragni ha silenziato senza troppi complimenti i suoi follower per paura che i commenti negativi fossero più di quelli positivi. Dopo aver bannato le parole "pandoro" e "Balocco" ormai un anno fa, quando Selvaggia Lucarelli ha fatto emergere il caso, ora ha fatto il passo successivo, ossia togliere la parola.

Certo è facile lavorare così, scappando davanti alle critiche, chiudendosi nel proprio fortino dorato e mostrando all'esterno solamente i cuoricini di apprezzamento. L'incapacità di gestione della crisi per la Ferragni è evidente anche dai post che è tornata a pubblicare. Dopo il primo carotaggio con bambini e cane sono tornati gli adv, ma solo del suo marchio, e le prove outfit di lusso dalla cabina armadio. Ovviamente, solo cuori per lei e nessuna critica, sia mai che l'influencer possa esibire quel che davvero pensano i follower di lei. Ma nel frattempo la fida di seguaci non si arresta ma, anzi, sembra implementarsi in questi giorni di pubblicazione. Dallo scorso 18 dicembre, infatti, sono oltre 300mila i follower persi, sicuramente un'inezia su quasi 30milioni di seguaci ma comunque un dato da non sottovalutare per il suo futuro lavorativo.