I post senza commenti, il cambio di look. Chiara Ferragni si riavvicina ai fan

Proseguono le manovre di rilancio di Chiara Ferragni sui social network. Dopo le foto con i figli e quelle con il cane Paloma, l'ultimo arrivato in casa Ferragnez, l'imprenditrice digitale è tornata a fare quello che, fino a poco tempo fa, era la quotidianità per lei: mostrare i suoi outfit e promuovere i suoi prodotti, come se il caso Balocco fosse acqua passata.

Gli ultimi post sui social

Da alcuni giorni l'influencer è tornata a pubblicizzare i suoi marchi su Instagram, ma solo ed esclusivamente nelle storie per evitare commenti sgraditi e critiche. Stesso discorso per i fantomatici fit-check per mostrare i suoi look ai follower. Da lunedì Chiara Ferragni ha ricominciato a pubblicare foto e video delle sue scelte di stile attraverso il suo profilo, ma sempre e solo attraverso le storie, l'unico modo che le consente ancora di comunicare con il suo pubblico senza essere inondata di messaggi negativi e critiche.

I contenuti social di Chiara Ferragni sono tornati a essere regolari ma decisamente ridimensionati rispetto al passato. Continuare a mantenere un profilo basso sembra essere l'ultima strategia comunicativa dell'imprenditrice digitale: poco lusso, adv ridotti all'osso e foto e video più naturali e meno elaborati. Così, messa da parte la Fashion Week (dalla quale si è tenuta a debita distanza), la Ferragni prova a ripartire da se stessa dando addirittura un taglio al passato con un cambio di look. A un anno dal long bob sfoggiato al festival di Sanremo, l'influencer sembra aver deciso di fare ricrescere i capelli e l'ultima foto condivisa sul web potrebbe confermarlo.

Il cambio di look

Nelle scorse ore sul suo account Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato alcune foto in primo piano, mettendo in mostra un'insolita capigliatura, che lei stessa ha commentato: "I capelli stanno crescendo. Oggi sono un piccolo leone". A quanto pare l'imprenditrice si è stancata del taglio netto scelto per siglare il suo debutto televisivo dello scorso febbraio e sta pensando di tornare al passato, quando i capelli erano lunghi e i tempi decisamente più rosei. Sicuramente dettagli irrisori rispetto al caos mediatico, nel quale è piombata per il pandoro-gate, ma è da qui che l'influencer sembra volere ripartire per riavvicinarsi al suo pubblico. Aspetterà i consigli dei fan per testare il loro umore oppure si affiderà al suo stylist di fiducia? Nell'attesa Chiara Ferragni dovrà fare i conti con le varie inchieste giudiziarie, che la vedono protagonista.