"Forse fa la pilota". L'altra battuta choc di Fedez su Emanuela Orlandi

Da giorni, il nome di Fedez circola molto in relazione alla puntata del podcast Muschio Selvaggio dedicata a Emanuela Orlandi. La risata del rapper in relazione alla scomparsa della ragazza nel 1983 è stata considerata una forte mancanza di rispetto nei confronti della famiglia della giovane, che da 40 anni la cerca senza arrendersi. Pubblicamente Fedez non ha fatto le sue scuse, come tanti si aspettavano, ma ha chiamato privatamente il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro Orlandi. Ma se l'opinione pubblica si è giustamente indignata per la risata di Fedez, non tutti sanno che sono in realtà due i momenti in cui il rapper è stato fuori luogo in relazione alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Nel corso della puntata era ospite anche il conduttore Mediaset Gianluigi Nuzzi, evidentemente in imbarazzo per il comportamento di Fedez. Proprio il giornalista ha guidato la discussione sulla scomparsa della Orlandi, avendo lui studiato e lavorato a lungo su questo caso. Durante la puntata di Muschio Selvaggio, Nuzzi ha ricordato anche l'incontro di qualche anno fa tra la famiglia Orlandi e Papa Francesco, avvenuto in Vaticano all'uscita della messa domenicale.

Pare che in quell'occasione il Santo Padre abbia parlato proprio con Pietro Orlandi, dicendogli che la sorella " è in cielo ". Ovviamente, con la serietà che merita il caso, Gianluigi Nuzzi ha commentato interpretando quello che tutti, davanti a queste parole, sono portati a immaginare: " È una frase che fa pensare che evidentemente sia mancata ". Anche in questa occasione, il rapper non è riuscito a portare il rispetto che il caso merita e ha cercato, come spesso capita, la frase a effetto rilanciabile dagli utenti sui social: " O che faccia la pilota ". Evidente anche in questo caso l'imbarazzo sul volto di Gianluigi Nuzzi e di Luis Sal, co-conduttore del podcast.