“Risata inopportuna”. Nuzzi in imbarazzo per Fedez sulla Orlandi

Quella che Fedez avrebbe voluto fosse una battuta su Emanuela Orlandi, in relazione alla serie Netflix "Vatican Girl", per molti si è trasformato in un insulto alla memoria della ragazza, scomparsa nel nulla nel 1983. Da più parti, Fedez viene accusato di cercare costantemente e sistematicamente il meme, la battuta "twitterabile" ma stavolta il rapper ha sbagliato tempi e modi. E non lo dicono solo gli utenti che hanno visto le clip tratte dal podcast Muschio Selvaggio: a dimostrazione che Fedez non abbia avuto stavolta tatto e buon gusto ci sono anche le espressioni basite di chi si trova a in studio con lui durante la registrazione, Luis Sal e Gianluigi Nuzzi.

Il giornalista e conduttore di Rete 4, a fronte della polemica, questa mattina ospite di "The Breakfast Club" su Radio Capital ha spiegato: " La risata di Fedez era inopportuna, infatti io ero in imbarazzo come risulta palese dalle mie espressioni come dalle frasi che ho detto ". Quindi, Nuzzi ha proseguito: " A me non piace il black humor, poi ognuno ha i suoi gusti, faccio fatica a capirlo. Ma per un'ora e dieci abbiamo parlato di Emanuela Orlandi a un pubblico di giovanissimi che non erano neanche nati quando Emanuela è scomparsa. Fedez sappiamo com'è come persona ".

Nella giornata di ieri, anche il fratello di Emanuela Orlandi ha detto la sua sulla vicenda: " In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto, me lo auguro, anche se ovviamente mi è dispiaciuto. Non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo 'non l'hanno trovata, la stanno ancora cercando’ ". Quindi, ha aggiunto: " Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale ".

Sia Nuzzi che Pietro Orlandi lasciano intendere che, provenendo da Fedez, il tutto ha poco significato. Orlandi lo paragona ai ragazzini che ridono durante il funerale ma Fedez va per i 34 anni, ha due figli, una moglie e un impero commerciale: dovrebbe aver acquisito la maturità adeguata per evitare simili scivoloni. Pietro Orlandi, nel suo intervento, ha poi concluso: " Credo in questa vicenda che dura da quarant'anni vi siano atteggiamenti molto più gravi da parte di intere istituzioni che dovrebbero far indignare molto di più di una, seppur fuori luogo, risata ".

Intanto, Fedez da ieri non appare sui social. Un comportamento standard secondo gli utenti del web quando il rapper incappa in errori come questo. Molti si aspettano che tornerà entro la giornata con un video afflitto in cui si scusa per quanto detto, in attesa dello scivolone successivo.