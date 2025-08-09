Il "fortino", il cantiere, il bottino da 500mila euro: il giallo del furto a casa di Fiorello

Gli inquirenti continuano a indagare per risalire agli autori del furto commesso all'interno dell'abitazione di Rosario Fiorello. Nella notte fra il 7 e l'8 agosto, qualcuno è infatti entrato nella casa romana di via della Camilluccia dello showman, portando via orologi, gioielli e altri oggetti di valore. Se inizialmente si parlava di bottino da 300mila euro, la stima è poi passata a 500mila euro. Dunque un danno addirittura maggiore.

Quando è avvenuto il fatto, Fiorello era fuori con la sua famiglia. A dare l'allarme, dunque, è stata la domestica, che ha contattato le forze dell'ordine.

Gli investigatori danno la caccia a una banda romana specializzata in questo genere di furti, ma identificare i responsabili non sarà per nulla facile. Al momento pare che gli inquirenti stiano seguendo una pista. Proprio per questo, molte informazioni non sono state rese note, dato che pregiudicherebbero il lavoro degli uomini in divisa. Pare però che si stiano cercando dei professionisti del furto, soggetti che si sono fatti conoscere per altri colpi commessi in passato.

Solo dei professionisti, infatti, sarebbero riusciti a entrare così facilmente nella casa di Fiorello, descritta come un fortino. L'abitazione ha infatti una sola via d'accesso, fra l'altro molto controllata. Ai lati, invece, è circondata da due palazzine. Non solo. La casa si divide su più piani, di cui il terreno è dedicato solo alla zona giorno. Una facciata, inoltre, si affaccia sulla campagna. Gli inquirenti ritengono che i criminali siano passati proprio da quest'ultima parte, evitando così la via d'accesso principale. Ma come hanno fatto? I membri della banda si sarebbero arrampicati fino a raggiungere una porta finestra. Con una fiamma ossidrica avrebbero tagliato le sbarre.

In un quarto d'ora circa la casa sarebbe stata depredata. Poi la fuga, probabilmente attraverso le campagne, ma non si esclude neppure il viale principali. Pare chiaro che i ladri fossero a volto coperto. Da tenere in considerazione anche un cantiere che in questo periodo si trova all'interno del comprensorio, ed è posizionato proprio davanti alla casa di Fiorello. Che sia stato sfruttato dai malviventi?

Sappiamo che gli agenti della Squadra mobile hanno interrogato quattro persone, esaminando il loro

alibi. Si tratta di soggetti che hannodi un certo tipo. Intanto Fiorello sta collaborando con le indagini e in queste ultime ore ha fornito le foto di alcuni gioielli che gli sono stati sottratti.