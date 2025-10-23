Francesca Barra e il furto subito in treno: in cinque minuti hanno portato via il suo bracciale

Terribile disavventura in treno per la giornalista Francesca Barra, la donna è stata infatti derubata mentre si trovava in viaggi. Qualcuno è riuscito a portarle via un bracciale in oro a cui era molto affezionata, e tutto è accaduto in pochissimo tempo.

La scrittrice e conduttrice italiana ha deciso di condividere la sua brutta esperienza con i suoi follower, raccontando l'episodio sui social. In una serie di storie pubblicate su Instagram, Barra ha riportato l'intero accaduto. A quanto pare la giornalista si trovava in viaggio in treno, ed era in compagnia della figlia di tre anni, quando si è improvvisamente accorta di non avere più il bracciale al polso. Il bracciale le era caduto, ma si trovava proprio di fronte ai suoi occhi, sarebbe bastato un nulla per recuperarlo. Eppure in meno di cinque minuti il gioiello è scomparso.

" Il bracciale mi cade in treno sotto il sedile. Lo vede anche la ragazza accanto. Perdo tempo con Atena e quando mi piego non c'è ", spiega la giornalista. Insomma, chiunque sia stato, ha agito in modo rapidissimo. Francesca Barra ha mostrato sui social anche uno scatto del suo bracciale, un oggetto a cui era molto affezionata. " La ragazza dietro improvvisamente sparisce e va a sedersi in un altro vagone. Io le chiedo gentilmente se si è impigliato magari nelle sue robe. Lei non fa nemmeno la mossa di controllare e inizia a fare telefonate. Io ho la bambina e il cane, non posso fare molto. Bello il mondo eh" , si legge ancora nella storia pubblicata dalla scrittrice.