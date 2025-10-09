Francesca Fagnani e la lite in strada con la vigilessa: cos'è successo

“La belva, di colpo, è diventata un agnellino”, scrive Oggi che coglie in flagrante Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, mentre discute con una vigilessa. Il motivo della contestazione? Una multa, pare per aver parcheggiato l’auto in una zona vietata. In base a quanto diffuso, il veicolo della giornalista si trovava fermo al Ghetto di Roma, all’interno della Ztl, quando è intervenuta l’autorità locale.

Secondo quanto riportato dal settimanale, pare che la giornalista abbia avuto una lunga discussione con la vigilessa, per evitare che le venisse fatta la multa, ma sembra che non avesse l’autorizzazione per poter sostare lì.

Il giornale riporta che la lite, anche molto accesa, ha attirato l’attenzione dei presenti, tra cui il portiere di un condominio vicino che, avendo assistito a tutta la scena, è subentrato per placare gli animi.

Ma, nonostante il lungo litigio, di cui Oggi pubblica le foto, alla fine la multa è rimasta e Francesca Fagnani si è trovata costretta a dover parcheggiare la macchina altrove. Anche se poi l’ha spostata più avanti, sempre in una Ztl.

Una brutta disavventura per la conduttrice che in questi giorni è alle prese con il ritorno di Belve. Mentre escono anticipazioni su chi potrà sedersi sul temutissimo sgabello, questa volta “sotto giudizio” ci è finita lei.

Belve debutterà il 28 ottobre

su Rai 2 e finora è stata anticipata solo la presenza di Belen Rodriguez e di Isabella Rossellini. Mentre pare che Maria De Filippi avrà un ruolo diverso all’interno della trasmissione, che però non è stato ancora svelato.