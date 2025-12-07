Francis Ford Coppola, ecco la cifra record a cui è stato venduto il suo orologio

Non è di certo un periodo semplice quello che sta attraversando il regista Francis Ford Coppola. Ricoverato la scorsa estate a Roma per sottoporsi a un intervento cardiaco già programmato, il regista di capolavori come Il padrino e Apocalypse Now è ancora alle prese con le conseguenze legate al flop rappresentato dal suo ultimo lungometraggio, Megalopolis, uscito nel 2024 e costato 120 milioni di dollari. Un budget mastodontico che Coppola avrebbe messo insieme vendendo la sua azienda vinicola e puntando dunque tutto sul film con Adam Driver ambientato in un'America del futuro dove si combatte per il potere e dove si muovono personaggi che hanno gli stessi nomi dei grandi protagonisti dell'Impero Romano, come Cesare o Cicerone.

L'investimento del regista, però, non è affatto rientrato come si sperava: i dati ufficiali del box office, infatti, parlano di "soli" 14 milioni di dollari di incasso a livello globale e solo il 45% di gradimento da parte della critica di settore. Megalopolis, dunque, è un film su cui Coppola ha investito quasi tutto quello che aveva, salvo poi scoprire che né il pubblico né la critica erano interessati a vederlo. Peggio ancora, il film è andato incontro anche a diverse difficoltà distributive che hanno costretto Coppola a rimettere mano al suo portafogli, facendo arrivare la perdita a un totale di quasi 140 milioni di dollari.

Il fallimento di Megalopolis ha così obbligato Francis Ford Coppola a ricorrere ai proverbiali estremi rimedi per cercare di evitare la bancarotta. Era stato lo stesso Coppola, come riporta anche l'Adnkronos, a sbilanciarsi sui suoi problemi finanziari, quando aveva detto: " Non ho più soldi, perché tutto ciò che ho preso in prestito per realizzare Megalopolis l'ho investito nel film. Praticamente è sparito. Penso che tornerà nell'arco di 15 o 20 anni, ma ora non ce l'ho ." Il regista si è trovato nella scomoda posizione di dover mettere all'asta alcuni dei suoi beni e dei suoi possedimenti, come l'isola del Belize di sua proprietà che è stata valutata 1.8 milioni di dollari. L'ultimo bene da cui si è dovuto separare è stato l'orologio F.P. Journe FFC Prototyle, che il regista di Dracula di Bram Stoker aveva co-progettato e che, proprio per questo, rappresentava un pezzo pressoché unico. Indossato anche durante l'anteprima mondiale di Megalopolis al Festival di Cannes, l'orologio era anche il pezzo più costoso della sua collezione. Non sorprende, quindi, che l'oggetto abbia fatto gola ad appassionati e collezionisti, che hanno combattuto durante l'asta del 6 dicembre a Phillips a New York per ben 11 minuti. Alla fine, un acquirente anonimo è riuscito ad accaparrarsi l'orologio per un prezzo record di 10.

"storico"

. Si tratta del prezzo più alto a cui un orologio F.P. Journe sia mai stato venduto: un risultato che, secondo il responsabile della sezione orologi di Phillips, può definirsi