"Fregare" l'algoritmo: cosa si nasconde dietro la mossa social della Ferragni

Chiara Ferragni sta lentamente cercando di tornare alla sua "normalità", fatta di condivisioni social e sponsorizzazioni. Ma il percorso, per l'influencer, sembra non essere così semplice. Dopo l'assenza protratta a seguito del video di scuse, che si è rivelato un boomerang per la sua reputazione, Ferragni ha prima condiviso alcune storie per effettuare un "carotaggio" nelle reazioni dei follower che, evidentemente, non è andato come si aspettava. Da qualche giorno è tornata a pubblicare anche i post ma la sua strategia è ancora di massima cautela. Anzi, sembra che stia tentando ogni strada per riprendere quota nell'algoritmo di Instagram.

Va fatta una doverosa premessa: i follower dell'influencer non accennano a risalire, anzi. Prosegue l'inesorabile, ma non lenta, fuga di seguaci dal suo profilo, che solo nella giornata di ieri è diminuito di oltre 9mila unità (fonte Notjustanalytics). In totale, dal 18 dicembre (quando è stata resa nota la sanzione dell'Agcm) a oggi il sito profilo ha perso quasi 340mila seguaci. Certo non rilevanti (ancora) visto il suo portafoglio da oltre 29milioni di follower, ma comunque una perdita indicativa. Tornando ai post, come abbiamo rilevato anche in questo articolo, Ferragni ha deciso di riaprire i commenti dei suoi post. È ricomparsa, quindi, l'icona per lasciare un messaggio pubblico sotto le foto e i video della moglie di Fedez ma c'è un però. Chiunque sia un comune mortale e non sia stato assurto all'Olimpo dell'influencer, che nel mondo social vuol dire ottenere un sui "segui", non può lasciare alcun tipo di commento sotto i post di Ferragni.

Le ragioni di questa scelta sono ben chiare: permettendo i commenti solo a pochi, pochissimi, selezionati, Chiara Ferragni sa perfettamente che quelli che verranno lasciati saranno solamente messaggi positivi nei suoi confronti. "Pochi ma buoni", sembra essere la scelta dell'influencer, che così va a "ingannare" l'algoritmo di Instagram, che premia i contenuti positivi. Un post inondato di critiche e commenti negativi avrebbe influito sicuramente sulla sua reputation e sul ranking che, tradotto nel linguaggio degli influencer, significa meno valore sul mercato delle sponsorizzazioni.

Quando tornerà sul mercato (perché, prima o poi, anche lei tornerà), Ferragni non vuol farsi trovare impreparata. Al momento non compaiono sponsorizzate che non siano legate al suo brand e non è chiaro se sia per una sua scelta o perché le aziende hanno deciso di sospendere qualsivoglia collaborazione con lei. Resta il fatto che l'influencer stia facendo di tutto per uscire dalla melma mediatica, finora con scarsi, scarsissimi risultati.