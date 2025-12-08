Fuga dai social, l'annuncio improvviso di Laura Pausini

Una decisione improvvisa, che ha gettato nello sconforto i suoi numerosissimi fan, ma una scelta necessaria, stando a quanto da lei spiegato in una storia su Instagram, per fare un atto d'amore nei confronti di se stessa: Laura Pausini, in un messaggio che ha colto di sorpresa tutti, ha annunciato il suo addio ai social network.

Troppo forte lo stress di gestire le sue pagine personali, così come l'impatto a livello emotivo dei messaggi carichi di rancore che le inondano quotidianamente, ecco spiegato in sostanza il motivo per cui l'artista faentina ha deciso di darci un taglio, senza anticipare se si tratta di una scelta definitiva o temporanea: "Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social" , si legge sulla sua Storia.

"Nelle ultime settimane, con l'arrivo di 'Ritorno ad Amare', ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi" , precisa la cantante. Un'esigenza personale, dunque, quella di staccare dalla frenesia del mondo social, e i punti critici sono stati spiegati brevemente nel prosieguo del messaggio. "Ne avevo e ne ho bisogno" , aggiunge la Pausini, "stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress, a volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi" .