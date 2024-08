Svaligiata in pieno giorno la villa di Tom Hanks a Los Angeles

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato il magazine americano di TMZ – che si occupa di tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo – a rilasciare la notizia. Il fatto risale a un paio di settimane fa ma la denuncia è stata resa pubblica solo nel corso delle ultime ore. A Los Angeles c’è stata un altro furto “importante”: a essere stata svaligiata è stata la casa di Tom Hanks, l’attore premio Oscar per Forrest Gump. Lui, insieme alla moglie, al momento del furto, non era in casa quindi per fortuna si è evitata la tragedia ma i ladri in poco tempo hanno portato a termine il colpo. Le autorità stanno indagando e in molti – compreso Tom Hanks – denunciano una poca sicurezza nella città di Los Angeles dato che non è la prima volta che una villa di una star di Hollywood è stata svaligiata.

Dicevamo, come racconta TMZ, una non identificata banda di ladri si è intrufolata nell'abitazione dell’attore, dal valora di 26 milioni di dollari circa, infrangendo solo vetro. Anche se il sistema di allarme è scattato immediatamente, i ladri hanno avuto pochi di minuti di tempo per mettere a segno il loro colpo. Sono bastati, però, per rubare tutto il necessario e fuggire poi indisturbati. La razzia è avvenuta nella piccola casa che sorge nei pressi dell'abitazione principale dove Tom Hanks vive con sua moglie, posizionata all'interno di un'area di 14mila metri quadrati e su una collina di Pacific Palisades, con affaccio direttamente sul Pacifico. Il colpo, oltretutto, non sarebbe avvenuto di notte ma bensì in pieno giorno.

Una serie di furti che preoccupa, dato che l’abitazione di Tom Hanks non è stata la prima (e non sarà di certo l’ultima) a essere colpita dai labri. La rapina a casa di Hanks, infatti, come ha affermato la polizia di Los Angeles, farebbe parte di una lunga serie di colpi che sono stati messi a segno nella zona della San Fernando Valley, e che sono avvenuti proprio nelle scorse settimane. Tom Hanks e Rita Wilson non si trovavano all'interno dell'abitazione quando è accaduto il furto. L'allarme, scattato subito dopo l'infrazione, è stato cruciale ma questo non ha fermato i rapinatori. TMZ, però, non segnala dettagli particolari.

Sembrerebbe che nella dependance non ci sarebbero stat. Le forze dell’ordine credono che probabilmente è dovuto al pronto intervento della polizia, cosa che ha impedito ai ladri di accedere anche all'abitazione principale dove vivono i due attori.