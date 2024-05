Furto del cellulare durante una diretta Instagram: cosa è accaduto a Fabio Rovazzi

Ennesimo furto a Milano, e questa di per sé non sarebbe una notizia inusuale, viste le segnalazioni quotidiane fatte da persone comuni e personaggi famosi: a rendere più clamoroso l'episodio accaduto nel pomeriggio di oggi a Fabio Rovazzi è il fatto che tutto si è verificato durante una diretta social, per cui i numerosi utenti che stavano partecipando alla live hanno assistito a ogni singolo istante dell'incursione, fino al momento in cui il malvivente non si è infilato lo smartphone in tasca.

Il celebre cantante si trovava seduto a un tavolino all'esterno di un locale di Milano e stava facendo semplicemente quattro chiacchiere coi numerosi followers che si sono collegati alla diretta Instagram dopo aver ricevuto l'avviso sul proprio smartphone. Alle sue spalle, come si nota chiaramente nel video che sta facendo in queste ore il giro dei principali social network, si scorge chiaramente un individuo con un cappellino in testa.

"Dove ti trovi?" , dice Rovazzi leggendo ad alta voce una delle varie domande comparse sulla chat. Neppure il tempo di prendere fiato per rispondere al suo fan che il ragazzo pocanzi comparso nell'inquadratura si fionda sul cellulare con cui il cantante stava trasmettendo la live, glielo strappa dalle mani e si lancia in una corsa forsennata per far perdere le proprie tracce il più rapidamente possibile.

Colto di sorpresa, Fabio Rovazzi riesce solo a pronunciare un "no", e non può fare altro che guardare il ladro allontanarsi velocemente da lui. Nell'inquardatura dello smartphone è possibile scorgere qualche edificio, prima che il cellulare appena rubato finisca nella tasca del malvivente. La diretta, quindi, non viene interrotta da quest'ultimo, più preoccupato di scappare, e nonappena si diffonde la notizia del furto sono in tantissimi ad aggiungersi alla live facendo registrare il picco di contatti.

Impossibile, almeno per il momento, avere aggiornamenti della situazione: tutte le pagine social del cantante non sono state ancora aggiornate, segno che presumibilmente lo smartphone si trova ancora nelle mani del ladro.