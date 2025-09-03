Garrison torna ad Amici? L'ex coach è sicuro: "Se Maria mi chiama...", poi le parole su De Martino

Manca poco al ritorno di Amici, celebre talent show di Maria De Filippi, e per l'occasione è stato intervistato uno dei volti più noti del programma, uno dei personaggi a cui il pubblico si è naturalmente affezionato: Garrison Rochelle. Il ballerino e coreografo statunitense, entrato nei cuori degli amanti del programma, non fa più parte del cast di professori da tempo. L'ultima edizione in cui lo abbiamo visto nel ruolo di insegnante di danza moderna all'interno della famosa scuola televisiva risale al 2018.

Nel corso dell'intervista recentemente concessa a SuperGuida Tv, Garrison non esclude un suo possibile ritorno. L'esperienza di Amici lo ha ovviamente segnato, sarà sempre affezionato al programma e pronto a riprendere il suo ruolo di coach. La pausa dalla trasmissione portata avanti per tanti anni è stata necessaria, e il coreografo non la rimpiange. " Quando ho lasciato Amici avevo detto a Maria che volevo fare altro. Volevo recitare, cantare, condurre e lei all'inizio era scettica. Ovviamente non l'ha detto perché è molto gentile ma ha pensato anche al fattore anagrafico ", racconta. " Devo dire invece che la mia vita è iniziata a 65 anni e oggi ne ho 70. Mi sono messo ancora in gioco, le energie non sono più quelle di una volta ma la consapevolezza di chi sono è aumentata ".

Le sfide, insomma, non spaventano il ballerino statunitense. Dopo aver realizzato alcuni dei suoi sogni, sarebbe anche disposto a fare ritorno al programma che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, vale a dire Amici. " Se Maria mi chiamava dicendomi che aveva bisogno di me io avrei accettato subito ", afferma senza mezzi termini. "Ma lei non ha bisogno di me, anzi lei appoggia tutto quello che faccio e anche se non lo dice so che è molto orgogliosa di me ". Tornare al talent show, dunque? Garrison apre alla possibilità: "Mi ha chiamato per fare il giudice nelle sfide ma non credo che mi chiamerebbe per rifare di nuovo il docente ".

Parole anche su Stefano De Martino, suo ex allievo. " Sono il suo fan numero uno anche se ce l'ho con lui per un motivo ", ammette.

Ci sentiamo su Instagram, mi ha invitato a vedere il suo spettacolo e gli ho detto che sarei andato solo a patto che lui fosse venuto a vedere il mio. Stefano ti sto ancora aspettando, eh. Io sarò al Teatro Olimpico a novembre, lo aspetto

".