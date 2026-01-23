"Genitori irresponsabili e pezzi di m..". Bufera su Pellegrini e il marito: cosa è successo

Le recenti storie Instagram di Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scatenato l'ultima polemica social. Il tema? Virus influenzali e bambini mandati a scuola nonostante l'influenza. Tutto è nato da un annuncio fatto dalla Divina sulla sua pagina social pochi giorni dopo l'annuncio della sua seconda gravidanza. Un messaggio di scuse per l'impossibilità improvvisa di poter rispettare alcuni impegni di lavoro a causa di alcuni problemi personali: "Settimana difficile. Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare ".

Cosa è successo

La campionessa di nuoto ha dovuto disdire alcuni appuntamenti fissati con brand e collaboratori a causa della figlia malata ma a fare discutere non è stato tanto il problema personale di Pellegrini, quanto il messaggio furioso scritto dal marito di Federica, Matteo Giunta, che ha spiegato i motivi dietro al forfait professionale della moglie. Parole che la nuotatrice ha avallato: " Sottoscrivo le parole di mio marito ".

Il marito di Federica Pellegrini ha pubblicato un durissimo sfogo su Instagram, puntando il dito contro quei genitori che, nonostante virus e influenze, mandano ugualmente i propri figli a scuola. " Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di merda!", ha tuonato Matteo Giunta, lasciando intendere che la piccola Matilde, due anni compiuti lo scorso 3 gennaio, si sia ammalata proprio frequentando altri bambini influenzati presenti all'asilo nido. E inevitabilmente le sue parole, alcune delle quali molto offensive, hanno acceso la polemica.

La polemica sui social

Sui social network gli utenti si sono divisi tra chi la pensa come Giunta e Pellegrini e chi, invece, ha voluto puntare il dito contro la coppia. " Incredibile... riuscite sempre a trovare idee per rendervi sempre più antipatici ... complimenti", ha scritto un utente sotto all'ultimo post della Divina e un altro ha aggiunto: " Sì, ma scendete nel mondo reale!!! Vi sentite talmente onnipotenti da pensare di poter fermare anche la natura, i virus, i batteri. È la vita, bellezza, stacce!".

Poveri non capite che sono gli unici al mondo ad avere impegni di lavoro! Noi povera gente comune di cosa possiamo lamentarci", "Benvenuti tra i comuni mortali".

Lesono arrivate direttamente sui social e qualcuno ha punzecchiatto la coppia: "Il messaggio è corretto ma sono i toni a essere sbagliati", "Una polemica in piena regola, che non accenna a placarsi.