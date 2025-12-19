"Piovono polpette": Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma

Una sorpresa speciale, annunciata con delicatezza e poesia sui social. Federica Pellegrini aspetta il suo secondo figlio, sarà ancora una bambina. L’ex campionessa di nuoto ha condiviso la notizia su Instagram pubblicando una foto in bianco e nero che mette in primo piano il pancione, accarezzato dalle sue mani, da quelle del marito Matteo Giunta e della loro primogenita Matilde.

A accompagnare l’immagine, una frase semplice e affettuosa: “ Piovono polpette. Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina ”. Parole che svelano non solo la gravidanza, ma anche il sesso del bebè, regalando ai fan un momento di grande tenerezza.

Un segreto custodito fino all'ultimo

Questa volta la coppia è riuscita a custodire il segreto fino all’annuncio ufficiale, diversamente da quanto accaduto con la prima gravidanza, quando la notizia era trapelata prima del tempo. L’arrivo della nuova figlia renderà ancora più numerosa la famiglia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, già genitori di Matilde, nata il 3 gennaio 2024.

Ti interessa l'argomento? Federica Pellegrini Leggi altro Segui

La paura per la prima figlia

Negli ultimi giorni l’ex nuotatrice aveva condiviso momenti di forte apprensione legati alla salute della figlia maggiore, raccontando il ricovero in ospedale per convulsioni febbrili. Ora, però, il tono è completamente diverso, dalla paura si passa alla gioia più pura.

In passato Pellegrini aveva parlato apertamente delle difficoltà affrontate dopo il primo parto, tra un travaglio complicato e un periodo emotivamente delicato.

Oggi, invece, sceglie di raccontare solo la felicità di una nuova attesa, vissuta con maggiore consapevolezza e serenità. Un nuovo capitolo si apre per la “Divina” del nuoto italiano, una gioia che raddoppia e che, ancora una volta, ha deciso di condividere con chi la segue da sempre.