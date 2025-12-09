Ricoverata in ospedale la figlia di Federica Pellegrini

" Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo ". Con queste parole Federica Pellegrini ha informato i fan del ricovero della figlia Matilde in ospedale. Da circa ventiquattro ore la bambina, che compirà due anni il prossimo gennaio, si trova ricoverata presso l'ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar a Verona a causa di complicanze dovute, pare, a uno stato febbrile importante.

Il malore a casa

Con un lungo e toccante post pubblicato su Instagram la campionessa di nuoto ha raccontato del difficile momento che la sua famiglia sta attraversando a causa delle precarie condizioni di salute della figlia, nata dalla relazione con Matteo Giunta. "E' la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!!", ha scritto sui social Federica Pellegrini, parlando di quanto accaduto la scorsa notte quando la piccola Matilde ha accusato un malore. "Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava. L'abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita)con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura ", ha spiegato la Divina.

La corsa in ospedale

Spaventata dall'accaduto Federica Pellegrini ha deciso di portare la figlia con urgenza in ospedale: "Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui …da ieri …..", ha spiegato la campionessa attraverso la sua pagina Instagram. Vista la situazione estremamente delicata il marito della nuotatrice, Matteo Giunta, che si trovava all'estero per lavoro, è rientrato a Verona in nottata: " È arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei….aspettando di tornare a casa" .

Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio",

La foto di Federica Pellegrini nel letto dell'ospedale mentre abbraccia e coccola la sua bambina è già diventatasui social e i fan si sono stretti a lei per sostenerla in questo difficile momento. "ha concluso la nuotatrice.