Morto Antonio D'Amico, il compagno di Gianni Versace

È scomparso nella notte Antonio D'Amico, designer e compagno dello stilista Gianni Versace. Aveva 63 anni e da mesi combatteva contro una malattia che si è poi rivelata fatale. Era nato a Mesagne, in provincia di Brindisi nel 1959 e fu la madre sarta a trasmettergli fin da piccolo la passione per la moda. Fu lui, quel tragico 15 luglio del 1997, a ritrovare Gianni Versace: " Fu il giorno che ha tagliato in due la mia vita e la parte che è rimasta si è sotterrata. Quella parte ci ha messo molto a riprendersi, sono ferite che non si rimarginano completamente. Quella scena in cui io l'ho ritrovato nella mia testa non si è mai cancellata. La rivedo ancora oggi, quella mattina voleva per forza andarsi a comprare i giornali, io mi sono alzato sono andato a giocare a tennis e l'ho saputo dopo che era uscito. Nessuno poteva immaginare questo" , raccontò.

L’incontro con Versace avvenne nel 1982, durante un balletto, e fu un colpo di fulmine. " Quando siamo stati presentati a cena ci siamo lasciati così, poi dopo qualche mese in cui lui mi scriveva sempre, io mi sono fatto sentire e lui mi ha chiesto il perché non gli avevo mai risposto. Ma io neanche avevo avuto modo di leggere i messaggi ", raccontò del loro primo incontro. I due furono una delle prime coppie omosessuali a fare coming out e a vivere il loro amore pubblicamente per ben 15 anni. Insieme realizzarono nel 1992 l'immagine di The One il tour mondiale di Elton John.

La morte di Versace fu per lui devastante tanto da farlo sprofondare in un periodo di grande depressione. "N on avevo più ragioni d'esistere. Non aveva senso nulla. Ho ingoiato medicine per morire. Avevo scritto anche una lettera di addio ". La sua esistenza era stata toccata anche dalla morte della sorella Maria, deceduta davanti ai suoi occhi a causa di una malattia cardiaca congenita. D'Amico fu il compagno di Gianni Versace dal 1982 fino alla sua tragica scomparsa nel 1997, e suo collaboratore alla linea sportiva di Versace.

Di carattere riservato, e in pessimi rapporti con i fratelli Versace, anche se lo stilista aveva lasciato per lui un vitalizio, preferì ricevere dalla famiglia una liquidazione che usò per lanciare la sua carriera di stilista, che cessò dopo tre anni, a causa di difficoltà gestionali-manageriali. Dopo alcuni anni dalla morte di Versace, D'Amico trovò un nuovo compagno con cui è rimasto per 16 anni. Solo un anno fa aveva inaugurato la sua nuova linea di abiti sartoriali, Principe di Ragada. A dare la notizia stamani il suo manager e amico Rody Mirri.