Giorgia Palmas derubata sul treno Milano-Roma

I punti chiave
Pomeriggio da dimenticare per Giorgia Palmas. L'ex velina di Striscia la notizia è stata derubata sul treno che da Milano la stava conducendo a Roma per seguire la diretta di Ballando con le stelle, dove il marito Filippo Magnini è concorrente. Il viaggio si è trasformato in un incubo a causa del furto della sua valigia e Palmas si è ampiamente sfogata su Instagram per quanto accaduto.
Cosa è successo
"Sono smarrita e delusa", ha scritto nelle storie del suo profilo personale, parlando dell'episodio di cui è stata protagonista nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. L'ex velina si trovava a bordo di un treno Milano - Roma e stava raggiungendo da sola il marito, il nuotatore Filippo Magnini, che si trova nella capitale per partecipare a Ballando con le stelle. Nei pressi di Rogoredo, però, un uomo è riuscito a sottrarre il bagaglio sistemato nel vano sopra le poltrone e, sfruttando la sosta del convoglio, è scappato con la refurtiva. Il racconto sommario è stato fatto da Palmas sui social network, rivelando di essersi accorta del furto quando ormai era troppo tardi: "Io e altre due persone ci siamo accorti in due minuti del fatto, ma il ladro si era già dileguato di corsa giù per il treno".
Lo sfogo sui social
"Sono partita da Milano centrale direzione Roma e un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi. Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo". Sconvolta dal furto, l'ex velina si è sfogata: "Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio che non ho quello che mi serviva per oggi, ero affezionatissima a quella valigia, la avevo da 15 anni, mi ha accompagnato ovunque e in tante stagioni della mia vita". Poi ha voluto fare una precisazione sull'accaduto: "Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta ma un po' perché sono in executive un po' perché la valigia era proprio sopra di me e chi l'ha presa stava sistemando il suo finto bagaglio non mi sono accorta. O forse ancora penso che le persone non siano tutte delinquenti pronti a fregarti o a farti del male".A conclusione del suo lungo messaggio Giorgia Palmas non si è risparmiata l'augurio al malvivente: "Ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro".