Giorgia Palmas derubata sul treno Milano-Roma

Pomeriggio da dimenticare per Giorgia Palmas. L'ex velina di Striscia la notizia è stata derubata sul treno che da Milano la stava conducendo a Roma per seguire la diretta di Ballando con le stelle, dove il marito Filippo Magnini è concorrente. Il viaggio si è trasformato in un incubo a causa del furto della sua valigia e Palmas si è ampiamente sfogata su Instagram per quanto accaduto.

Cosa è successo

" Sono smarrita e delusa ", ha scritto nelle storie del suo profilo personale, parlando dell'episodio di cui è stata protagonista nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. L'ex velina si trovava a bordo di un treno Milano - Roma e stava raggiungendo da sola il marito, il nuotatore Filippo Magnini, che si trova nella capitale per partecipare a Ballando con le stelle. Nei pressi di Rogoredo, però, un uomo è riuscito a sottrarre il bagaglio sistemato nel vano sopra le poltrone e, sfruttando la sosta del convoglio, è scappato con la refurtiva. Il racconto sommario è stato fatto da Palmas sui social network, rivelando di essersi accorta del furto quando ormai era troppo tardi: " Io e altre due persone ci siamo accorti in due minuti del fatto, ma il ladro si era già dileguato di corsa giù per il treno ".

Lo sfogo sui social

" Sono partita da Milano centrale direzione Roma e un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi. Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo ". Sconvolta dal furto, l'ex velina si è sfogata: " Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio che non ho quello che mi serviva per oggi, ero affezionatissima a quella valigia, la avevo da 15 anni, mi ha accompagnato ovunque e in tante stagioni della mia vita". Poi ha voluto fare una precisazione sull'accaduto: " Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta ma un po' perché sono in executive un po' perché la valigia era proprio sopra di me e chi l'ha presa stava sistemando il suo finto bagaglio non mi sono accorta. O forse ancora penso che le persone non siano tutte delinquenti pronti a fregarti o a farti del male".

"Ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro

A conclusione del suo lungo messaggio Giorgia Palmas non si è risparmiata l'al malvivente:".