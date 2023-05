"Eroi per caso": così Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno fermato la borseggiatrice a Milano

Sono stati due "eroi per caso", perchè è stato proprio "un caso" che l'ex campione di nuoto Filippo Magnini e la moglie, la conduttrice ed ex velina Giorgia Palmas, si trovassero nel posto giusto al momento giusto, e grazie al loro intervento, hanno assicurato alla giustizia una borseggiatrice. Poco dopo le 14.00 Filippo Magnini, campione mondiale dei 100 stile libero nel 2005 e nel 2007, si trovava insieme alla compagna, Giorgia Palmas, a pranzo in uno dei ristoranti di Corso Sempione a Milano, zona piena di bar e locali molto frequentati, a pochi passi dagli studi della Rai.

Come molti altri dei presenti, sono stati attirati dalle urla di una donna a cui una borseggiatrice stava tentando di portare via la borsa. Senza pensarci due volte, sia Filippo che Giorgia si sono immediatamente alzati e sono corsi in soccorso della signora, una turista francese 51 enne, che per fortuna si era resa conto del tentativo della ladra e con tutte le forze stava tentando di non cedere la borsa chiedendo a gran voce aiuto alle persone che passavano lì in quel momento. L'intervento di Filippo e Giorgia è stato provvidenziale: sono riusciti a bloccare la ladra, strapparle dalle mani la borsa della turista, assicurandola poi alle mani della polizia.

Gli agenti dopo le formalità di rito, hanno poi identificato la ladra come Ramona F.S, una 62enne, di nazionalità cubana con precedenti per furto, e l'hanno indagata a piede libero. La turista francese, di cui non sono state fornite generalità, ha ringraziato calorosamente i due, che hanno anche ricevuto un applauso della gente che aveva assistito al fatto.

Non una prima volta per Magnini

Non è stata questa la priva volta in cui Magnini e Palmas hanno aiutato una persona in difficoltà. Il 7 luglio 2019 il campione ha salvato un bagnante in pericolo nel mare davanti alla spiaggia di Villasimius in Sardegna. L'uomo stava rincorrendo a nuoto un gonfiabile che veniva portato via dal vento, quando si era trovato in difficoltà e gli amici con lui avevano iniziato ad urlare chiedendo aiuto. Magnini, che stava nuotando insieme a Giorgia Palmas, era riuscito a raggiungerlo e a tenerlo a galla fino all'arrivo dei soccorsi.