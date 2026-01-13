Giorgia Soleri in ospedale: cosa è successo all’influencer

Non è certamente iniziato al meglio il 2026 per l'influencer di 30 anni nata a Milano ma romana d'adozione, Giorgia Soleri, che ha spiegato ai suoi (quasi) 700mila followers su Instagram perché è stata assente per qualche giorno. Tutta colpa di un incidente domestico in cui è rimasta ferita avendo bisogno di alcune cure ospedaliere.

Cosa è successo

" Voi direte: 'Perché è sparita?'. Come dire, la mia vita è uno scherzo e visto che il dolore cronico non bastava, ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina mentre tagliavo una zucca", ha dichiarato postando sulle Storie del proprio account l'accaduto nei dettagli. " Dopo aver fatto il giro delle sette chiese tra farmacia e guardia medica mi sono dovuta arrendere e andare in ospedale ". A questo punto Soleri spiega come è stata curata dai medici. " Ho vinto non i punti bensì la colla chirurgica (Voi la conoscevate? Io no)., gli steri-strip, un cerottone (che qua non vedete) e un bel livido ".

L'ironia di Giorgia Soleri

Tutto è bene quel che finisce bene: l'importante che la giovane influencer sia stata curata al meglio e in via di guarigione. A dimostrarlo anche la proverbiale ironia che la contraddistingue. " La prossima volta che mi viene in mente di fare il risotto alla zucca...niente, vi direi fermatemi ma faccio un risotto pazzesco ". A quel punto se l'è presa, sempre con ironia, con il 2026 che certamente non le è iniziato sotto i migliori auspici per poi postare alcuni tra i commenti più significativi dei suoi followers.

Poi ha mostrato la foto di un dito con il cerotto spiegando che, una volta fatto rientro a casa, ha comunque cucinato il risotto con la zucca che aveva dovuto interrompere per l'incidente domestico. "S e vogliamo vederla con filosofia, però, in 12 giorni ho imparato due lezioni importantissime: la prossima volta metti la zucca intera in forno... viene una purea fantastica per il risotto ", consiglia una sua seguace. "La seconda, per cui non serve la prima, prossima volta zucca già tagliata al supermercato ", afferma un'altra sua follower.

Molto più serie rispetto a un taglio domestico con il coltello, Giorgia Soleri ha già raccontato le due patologie croniche di

cui soffre da tempo: l'endometriosi e la vulvodinia, malattie che ha reso note sui social diventando un'attivista per la loro divulgazione e per sensibilizzare sulla cronicità e la salute femminile, spesso sottovalutate.