"In giuria c’era un amico del mio ex". Così Loredana Bertè commenta la sconfitta a Una voce per San Marino

È un momento di ritrovato successo per Loredana Bertè. Con un brano rock e molto autobiografico si è posizionata in settima posizione al Festival di Sanremo in cui la sua “Pazza” ha fatto furore. Ma non è tutto. Da qualche settimana è tornata in prima serata su Rai Uno come giudice di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. A questa doppietta si aggiunge anche la sua partecipazione a "Una voce per San Marino", kermesse canora che sceglie gli artisti da portare in gara al prossimo Eurovision. La Bertè si è messa in gioco, ancora una volta, e la sua vitalità ha convinto tutti. C’era nell’aria un profumo di vittoria e Loredana ha sperato fino all’ultimo di poter volare a Malmo e cantare su quel palco così ambito. Nonostante i pronostici la Bertè non ha staccato il biglietto per il festival internazionale, ottenendo comunque un bellissimo secondo posto e una standing ovation da parte del pubblico.

Una "sconfitta" un po' amara perché la cantante ha sperato fino all’ultimo di tornare in Svezia. Quest'anno la kermesse si svolgerà presso la "Malmo Arena” nella patria di Bjorn Borg, il tennista campione del mondo ed ex marito di Loredana Bertè che la cantante lo ha sposato nel 1989, separata nel 1992. "Vorrei andare all’Eurovision perché si tiene in Svezia. Così il mio ex marito ci rimane malissimo che vado lì a rompergli le scatole" , aveva detto Loredana a Sanremo. E giorni fa è tornata sull’argomento.

Si prende la sua rivincita sulla sonora sconfitta e sui social scrive un post ironico ma che punzecchia bonariamente la giuria di San Marino. Il post, che è stato pubblicato su X nel corso della giornata di domenica 27 febbraio, ha fatto subito il giro della rete e conferma tutta la sportività di Loredana e la sua voglia di rimettersi in gioco, proprio come una vera artista. “ Ciao a tutti. Ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete ‘dispiaciuti’ quanto me di questo secondo posto – scrive -. Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia. Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio – continua -. Grazie per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di vo i”, ha concluso Loredana Bertè.

Non avrà vinto "Una voce per San Marino" ma per il pubblico che ha osannato il suo talento è la cosa più bella che avrebbe potuto chiedere. In gara c’erano anche Marcella Bella, i Jalisse (hanno avuto un riconoscimento speciale) e i Megara che invece hanno conquistato il primo posto.