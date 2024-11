Ecco perché alcuni mettono gocce di miele negli occhi (e perché non dovresti farlo)

Ascolta ora 00:00 00:00

I social network tornano a essere luogo di pericolosi trend. Una nuova e rischiosa tendenza è diventata virale sul web e vede protagonista il miele. La tipica sostanza dolce prodotta dalle api è finita al centro di una serie di video in cui si vedono uomini e donne iniettarsi gocce di miele negli occhi nel tentativo di ottenere improbabili benefici per la vista. L'unico effetto di chi ha provato il miele negli occhi, però, è quello di un bruciante dolore provocato dalla sostanza a contatto con il bulbo oculare.

Perché il fenomeno è diventato virale

A dare il via al fenomeno è stato il video di un utente, che su Tik Tok ha iniziato a sponsorizzare un potente collirio per occhi a base di miele puro, che ha raggiunto un milione di visualizzazioni in brevissimo tempo. Nel filmato l'uomo parla dei presunti benefici di questa surreale pratica, tra cui una profonda pulizia dell'occhio, una maggiore visibilità e la risoluzione di problemi come la cataratta. "Lo uso tutti i giorni, sì brucia ma pulisce i tuoi occhi e oggi vedo molto meglio", sostiene Trygr33n nel video parlando dello Jimerito, un prodotto a base di miele puro (ottenuto da api senza pungiglione), che proviene dall'Honduras e promette miracoli per la vista grazie al trealosio, una molecola di glucosio che apporterebbe benefici per gli occhi.

Come funziona il fenomeno

Il video è diventato virale e ha superato un milione di visualizzazioni in poche ore, ma ha creato anche un pericoloso effetto boomerang. Vista l'impossibilità di reperire miele di Jimerito, che oggi è venduto a prezzi esorbitanti solo su alcuni siti e trainati dalla curiosità, molti utenti hanno provato a iniettarsi miele grezzo negli occhi con esiti disastrosi. Sono decine i tiktok di persone che gridano e urlano per il dolore provocato dal miele puro lasciato cadere negli occhi; una pratica sconsiderata - che per qualcuno è diventata solo una sfida - che gli esperti definiscono pericolosa per i possibili danni che può provocare.

Quali danni può provocare

È noto che il miele ha proprietà antibatteriche ma l'applicazione oculare di questa sostanza allo stato grezzo o pura viene assolutamente sconsigliata. L'occhio è uno degli organi con maggiore sensibilità e l'introduzione di sostanze non sterili può causare infezioni gravi e portare a danni permanenti alla vista. Se da una parte non esistono prove evidenti sull'efficacia dell'uso di miele negli occhi, dall'altra è comprovato che la pratica può produrre effetti collaterali dannosi per l'occhio e la vista.

Gli esperti spiegano che l'uso di miele negli occhi, anche poche gocce, può portare a infezioni oculari (congiuntivite e cheratite); irritazione e infiammazione che comportano rossore, gonfiore e lacrimazione; reazioni allergiche più o meno gravi ma soprattutto può provocare danni irreparabili alla cornea a causa delle sostanze zuccherine. L'ennesima conferma che seguire i trend social, spesso, è dannoso.