Golden Globe, Zelensky parla a Hollywood: "Non ci sarà una terza guerra mondiale"

La cerimonia di consegna dei Golden Globe ha visto la partecipazione - tramite un collegamento in remoto - del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che è stato introdotto dall'attore Sean Penn. Quest'ultimo aveva avuto modo di conoscere il politico lo scorso novembre quando, secondo Variety, aveva avuto modo di mostrargli il proprio supporto per il terribile momento storico che l'Ucraina sta affrontando a causa dell'invasione russa. Sean Penn aveva fatto dono a Zelensky del proprio Premio Oscar, ricevendo in cambio un Ordine al Merito per il supporto dimostrato all'Ucraina, con passione e professionalità. Già lo scorso anno Sean Penn aveva chiesto che venisse dato spazio a Zelensky durante la cerimonia degli Oscar. Quest'anno, finalmente, Sean Penn ha potuto introdurre l'ex comico e ora uomo politico di spicco asserendo: " La libertà di sognare non è solo un lusso, ma anche un bisogno per cui combattere e sacrificarsi."

Il messaggio di Zelensky inizia con il ricordo della prima cerimonia dei Golden Globe mai avvenuta nella storia. "La seconda guerra mondiale non era ancora finita, ma la marea stava già cambiando." ha detto. "Tutti sapevano chi avrebbe vinto. C'erano ancora battaglie e lacrime da versare. Fu allora che i Golden Globe apparirono per omaggiare i migliori attori del 1943. Adesso è il 2023 e la guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la marea sta cambiando. Ed ora è chiaro chi vincerà. Ci sono ancora battaglie, ci sarà ancora sofferenza, ma ora posso davvero dire chi è stato il migliore lo scorso anno: siete stati voi. Le persone libere del mondo libero. Quelle che si sono unite intorno al mondo per dare il proprio supporto al popolo libero dell'Ucraina."