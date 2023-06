Gravidanza in casa Blasi: l'annuncio social fa impazzire il web

Il Pupone può tirare un sospiro di sollievo. Nessuna famiglia allargata, almeno per il momento. Ma per qualche ora la notizia di una nuova gravidanza della conduttrice dell'Isola dei famosi ha fatto tremare la rete. Peccato che la protagonista della notizia - vera - non fosse Ilary Blasi ma una delle sue sorelle. Sì, in casa Blasi arriverà un maschietto o una femminuccia ma ad accogliere il nascituro saranno Melory Blasi e suo marito Tiziano Panicci.

La coppia, sposata dal luglio 2017 e con una bambina - Jolie - di appena due anni, ha annunciato il lieto evento su Instagram nelle scorse ore, ma sulle prime la notizia della gravidanza ha fatto impazzire il popolo dei social, convinto che a essere in dolce attesa fosse Ilary forte dell'amore con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Invece la lieta novella riguarda la minore delle tre sorelle Blasi, Melory.

L'annuncio social di Melory Blasi

" Abbiamo qualcosa da condividere con voi ", ha scritto la 32enne sulla sua pagina social, che oggi conta oltre 55mila follower. Nel video pubblicato da Melory Blasi sul suo profilo, si vede il compagno della romana disegnare un cuore rosso e la primogenita Jolie metterlo sulla pancia già pronunciata della sorella di Ilary, svelando così la gravidanza. Un annuncio in piena regola che ha commosso il popolo dei social e la famiglia Blasi, che non si aspettava certo una sorpresa simile.

La notizia della gravidanza di Melory arriva in un momento decisamente complicato per i Blasi, che sono finiti nella guerra tra i due Totti e Ilary nella gestione della Longarina. Il centro sportivo di proprietà di Totti ma gestito da Silvia Blasi è stato infatti chiuso nei giorni scorsi per ordine del tribunale e la vicenda ha sollevato una dura polemica tra le famiglie dei piccoli calciatori iscritti alla società. Persino Melory era finita nella complessa vicenda di famiglia quando, nel febbraio 2022, era stata rimossa dall'ex capitano della Roma dal suo incarico di addetta alla comunicazione dello stesso Totti. L'annuncio di un nuovo erede, però, riporta il sorriso in casa Blasi e la notizia è stata commentata con un cuore anche dalla conduttrice dell'Isola dei famosi, che si dice sia impaziente di fare da zia al nascituro.