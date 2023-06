"Nessun furto, affido condiviso". Totti incassa un altro colpo sui Rolex

La guerra dei Rolex è giunta al termine. Il giudice del tribunale civile di Roma ha messo la parola fine alla contesa (una delle tante), che vedeva i due ex coniugi contrapposti. Francesco Totti aveva accusato Ilary di avergli sottratto i quattro Daytona e pretendeva gli fossero restituiti. La Blasi sosteneva invece di averli ricevuti in dono dall'ex marito e di avere tutto il diritto di tenerseli dopo la separazione. Il giudice, invece, ha optato per un "affido condiviso". Morale della favola, il tribunale ha dato ragione alla conduttrice dell'Isola dei famosi, che può tenersi i preziosi orologi, condividendoli però con l'ex marito come e quando meglio vorranno.

I fatti

Due mesi dopo l'annuncio ufficiale di addio tra Totti e Ilary, il Pupone rilasciò un'intervista al vetriolo contro l'ex moglie. " Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi ", racconta Francesco al Corriere della Sera, accusando la moglie di avergli sottratto (anzi fatto sparire) quattro Daytona del valore complessivo di oltre 200mila euro. Poche settimane dopo l'ex capitano della Roma portò Ilary Blasi in tribunale per cercare di riottenere i Rolex: " I Rolex sono miei e li rivoglio" . Durante le varie udienze svoltesi nei mesi successivi i due romani portarono prove e persino testimoni per cercare di fare pendere l'ago della bilancia giudiziaria dalla loro parte, ma ad avere la meglio è stata Ilary Blasi, che è stata scagionata dall'accusa di furto.

La sentenza

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Ansa, il giudice ha stabilito che i " quattro gioielli devono rimanere nella disposizione di entrambi gli ex coniugi ". Una sorta di "affido condiviso", che consente a Totti e Ilary di usarli entrambi, previo accordo. Per quanto riguarda la proprietà - cioè di chi sono i Rolex - il giudice non si è espresso e questo potrebbe aprire un altro capitolo giudiziario. Ora Ilary Blasi e Francesco Totti non dovranno solo concordare i turni di visita della piccola Isabel al papà, ma anche trovare un'intesa sull'uso dei Daytona, che restano nelle mani (o meglio in custodia) alla conduttrice dell'Isola dei famosi. Il provvedimento emesso dal giudice del tribunale civile di Roma potrà essere impugnato dalle parti e questo comporterebbe una prosecuzione del giudizio. Ma su questo punto non è chiaro come si muoveranno Totti e Ilary in accordo con i rispettivi avvocati.