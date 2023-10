"Grazie per aver creato una famiglia con me...". Fedez compie 34 anni: la dedica commuovente a Chiara Ferragni

Fedez compie 34 anni e forse, mai come quest’anno, dovrà festeggiare. Per il rapper milanese non è stato di certo un periodo molto semplice; da pochissimi giorni, infatti, è uscito dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è stato ricoverato per una settimana a causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna e per le quali ha subito diverse trasfusioni che, come ha sottolineato, gli hanno salvato la vita. Adesso, nonostante stia ritornando lentamente alla normalità e le sue condizioni di salute siano buone, ha ancora bisogno di riposo. Naturalmente, però, non ha potuto non festeggiare il suo 34esimo compleanno e quale potrebbe essere il modo migliore per celebrare questo traguardo se non con la famiglia?

La festa in famiglia

Allo scoccare del 15 ottobre, il cantante ha spento le sue candeline insieme alla moglie, Chiara Ferragni e ai piccoli di casa Ferragnez, Leone e Vittoria. Con loro anche il nuovo arrivato, Paloma, il Golden retriever di cui nei giorni di ricovero di Fedez si è presa cura Francesca, la sorella dell’influencer cremonese. La famiglia Ferragnez al completo ha, dunque, festeggiato con una cena cinese – con Vittoria e Leone che provavano a mangiare con le bacchette – e poi non poteva mancare la torta. Tuttavia, per l’occasione il rapper ha scelto di festeggiare con ben due torte: una con tre candeline e la scritta "Tanti auguri amore mio" e nell’altra con quattro: "Tanti auguri papà" . "E sono 34…Grato alla mia famiglia per tutto l'amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri" , ha scritto Fedez in un post pubblicato sui social. "Auguri amore nostro" , ha commentato Chiara.

La dedica di Chiara Ferragni