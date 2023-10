Fedez ancora in ospedale: le sorelle di Chiara Ferragni in aiuto della coppia

Cresce l’apprensione per le condizioni di salute di Fedez che in questo momento ha al suo fianco la moglie e influencer Chiara Ferragni. Sono sicuramente giorni molto difficili per i Ferragnez, ed è per questo che la famiglia di Chiara sente il bisogno di starle vicino in tutti i modi. Tutto ha avuto inizio giovedì scorso, quando il rapper è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Così, l’imprenditrice - che in quel momento si trovava nella capitale francese per la settimana della moda - ha dovuto fare immediatamente rientro a Milano per stare accanto al marito operato poi d’urgenza nella giornata di domenica.

Il sostegno della famiglia Ferragni

Ad accorrere in aiuto di una delle coppie più “chiacchierate” d’Italia, i nonni paterni e materni che stanno cercando di dare il loro sostegno prendendosi cura dei piccolini di casa Ferragnez, Leone e Vittoria. Naturalmente, mamma Chiara è in ospedale accanto a papà Federico giorno e notte e, dunque, è necessario che qualcuno accudisca i loro due bambini. Ad aiutare l’influencer, anche le sorelle Francesca e Valentina che si sono messe a disposizione per dare manforte alla famiglia in questo momento complicato. In particolare, Francesca sta badando a Paloma, la cucciola di Golden Retriever che la Ferragni ed il rapper hanno adottato soltanto qualche settimana fa. Nelle sue Instagram stories, infatti, la sorella di Chiara ha mostrato ai suoi fan un video in cui passeggia con la cagnolina; a tenergli compagnia, il figlio Edoardo, anche lui piccolissimo. Nessun commento, tuttavia riguardo la situazione Fedez. Valentina, invece, la sorella più piccola, attraverso una Instagram story ha fatto sapere di avere rinunciato a tutti i suoi impegni, pur di stare accanto alla famiglia: “Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi – ha scritto Valentina - ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”.

Le condizioni di Fedez